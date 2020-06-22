Hande Ataizi içini döktü: Böyle güzel bir günün ardından terk etti babam beni

"LEO'NUN DOĞUMUNDAN SONRA FARK ETTİM"

"Benim farkındalığım Leon’un doğumundan sonra başladı. Baba-oğulun paylaşımlarını görerek. Aslında benim de böyle olabilirdi, yanıbaşımda istediğim zaman, ihtiyacım olduğu zaman veya olmadığı zaman ben varım diyen biri. Geçmiş geçmiştir ne yapalım önümüze bakalım diyerek günü kurtarmak değildir kabullenmek. Bilerek, acıtıcı bile olsa hayal kırıklıklarımızı kendimize itiraf ederek kabullenebilmek. İttirerek üstüne toprak atarak değil. Bizi biz yapan ve bir taraftan da belki de hiç bir zaman eksikliğini kapatamayacağımız bir bölüm olarak hayatımıza miras bırakılmış ,arada batan cam kırıkları gibi. Bir gün kalbe batar başka bir gün bir başkasının kalbinde patlar o ucu kızdırılmış ok. Anlayan kalır düşüncesiyle ortalık ceset dolar."