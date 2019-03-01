Hande Erçel: Annemi çok özlüyorum

Şu sıralar Halka dizisinde rol alan Hande Erçel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi için ilk kez konuştu. Erçel, "Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum.." dedi.
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Marie Claire'in mart sayısına röportaj veren Hande Erçel, geçtiğimiz ocak ayında vefat eden annesi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını söyleyen Erçel şu sözleri dile getirdi: "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor."
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"Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor."
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"Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum.."
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Erçel’in bir süredir kanser ile mücadele eden annesi Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.