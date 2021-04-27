Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikteliği belgelendi.

Maldivler'e tatile giden ikili dönüşte hayranları tarafından havalimanında el ele görüntülendi.

Erçel ve Bürsin’in sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele tek kuruş para ödemedikleri öne sürülmüştü.

Öte yandan Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse beş yıl sonra 'Serenay Sarıkaya'nın etiketini kaldırdı.