Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele

Maldivler'de birlikte tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin dönüşte havalimanında ilk kez ele ele görüntülendi.

27.04.2021 - 09:47

Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele - 1
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin birlikteliği belgelendi.


Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele - 2
Maldivler'e tatile giden ikili dönüşte hayranları tarafından havalimanında el ele görüntülendi.


Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele - 3
Erçel ve Bürsin’in sponsorlu tatile çıktıkları ve kaldıkları otele tek kuruş para ödemedikleri öne sürülmüştü.


Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele - 4
Normal şartlarda gittikleri yerleri gizli tutan ikili Instagram’da otelin adını etiketleyerek sık sık paylaşımlarda bulunmuştu.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ilk kez el ele - 5
Öte yandan Bürsin, yıllar sonra Serenay Sarıkaya hamlesinde bulundu. Eski aşkı Sarıkaya ile 2016'da birlikte gittikleri tatilden çekilen bir kareye etiketleyen Bürsin, neredeyse beş yıl sonra 'Serenay Sarıkaya'nın etiketini kaldırdı.

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