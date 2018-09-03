Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisinde kriz yaşanıyor. Kavga eden ikiliden Erçel, sevgilisiyle yaşadığı Beykoz’daki evi terk etti.
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Merve Boluğur'la iki yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Murat Dalkılıç ile Hande Erçeldokuz aydır birliktelik yaşıyordu. Hatta Erçel, ilişkinin ilk aylarında Dalkılıç'ın Beykoz Çubuklu Vadi Konakları'ndaki villasına taşınmıştı.
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24 yaşındaki oyuncu ile Dalkılıç, yakın çevresinin iddiasına göre geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavga etti.
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Takvim'in haberine göre; Yaz boyunca Ege sahillerinde mutluluk pozları veren ikilinin bu gelişme sonrası ayrıldı.
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Kavga sonrası eşyalarını toplayan Erçel, iddiaya göre Dalkılıç'la yaşadığı evi terk etti. Hemen emlakçısına talimat veren Erçel, Ulus'ta aylık kirası 6 bin lira olan bir daireye taşındı.
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Sosyal medyadan birlikte oldukları karelerini de silen çift takipleşmeye devam ediyor.