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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın ilişkisinde kriz yaşanıyor. Kavga eden ikiliden Erçel, sevgilisiyle yaşadığı Beykoz’daki evi terk etti.

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    Merve Boluğur'la iki yıllık evliliğini Eylül 2017'de bitiren Murat Dalkılıç ile Hande Erçel dokuz aydır birliktelik yaşıyordu. Hatta Erçel, ilişkinin ilk aylarında Dalkılıç'ın Beykoz Çubuklu Vadi Konakları'ndaki villasına taşınmıştı.
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    24 yaşındaki oyuncu ile Dalkılıç, yakın çevresinin iddiasına göre geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavga etti.
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    Takvim'in haberine göre; Yaz boyunca Ege sahillerinde mutluluk pozları veren ikilinin bu gelişme sonrası ayrıldı.
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    Kavga sonrası eşyalarını toplayan Erçel, iddiaya göre Dalkılıç'la yaşadığı evi terk etti. Hemen emlakçısına talimat veren Erçel, Ulus'ta aylık kirası 6 bin lira olan bir daireye taşındı.
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    Sosyal medyadan birlikte oldukları karelerini de silen çift takipleşmeye devam ediyor.
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