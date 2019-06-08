Hande Erçel ile Murat Dalkılıç dönüş yolunda
Uzun ayrılık döneminin ardından ilişkilerine bir şans daha tanıyan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, bayramı Çeşme’de geçirdi. 9 günlük bayram tatilinde sona yaklaşılırken evlerine dönmeye başlayan tatilciler gibi Dalkılıç ve Erçel ikilisi de köpekleriyle çıktıkları tatili önceki gün noktalayarak dönüş yoluna geçti.
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Bir haftadır Çeşme’de olan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, önceki gün dönüş yoluna geçti.
TATİLCİLER EVE DÖNMEYE BAŞLADI (TIKLA İZLE)
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2Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Çift Alaçatı’daki otellerinden ayrılırken objektife yansıdı.
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3İkili valizleri yükledikten sonra köpeklerini de kucaklayıp araca bindirdi.
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4Gazetecileri görünce otele dönen Erçel, bir süre bekledikten sonra habercilerin uzaklaştığını düşünerek yeniden dışarı çıktı.
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5Bu arada, daha önce makyajsız olan ünlü oyuncunun içeride geçirdiği dakikalarda makyaj yaptığı dikkatten kaçmadı.