Hande Erçel'den 'bazlama surat' davası

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiye dava açtı.
1
Son olarak Halka dizisinde rol alan Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiden davacı oldu.
2
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Erçel; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan ve çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği kişinin cezalandırılmasını istedi.
3
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soruşturmada; Erçel'e kafayı takan kişinin 23 yaşındaki Alp K. olduğu belirlendi.
4
Erçel; Alp K.'nın paylaşımlarının kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek bu içeriklere erişim yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, erişim yasağı talebini kabul etti.
5
İfadesi alınan Alp K.; suçlamaları reddederken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Ancak Erçel, takipçisiyle uzlaşmadı.
6
Erçel'in huzurunu bozduğu gerekçesiyle Alp K. hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.