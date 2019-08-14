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Hande Erçel'den 'bazlama surat' davası

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiye dava açtı.

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    Son olarak Halka dizisinde rol alan Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiden davacı oldu.


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    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Erçel; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan ve çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği kişinin cezalandırılmasını istedi.


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    Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soruşturmada; Erçel'e kafayı takan kişinin 23 yaşındaki Alp K. olduğu belirlendi.


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    Erçel; Alp K.'nın paylaşımlarının kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek bu içeriklere erişim yasağı konulmasını talep etti. Mahkeme, erişim yasağı talebini kabul etti.


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    İfadesi alınan Alp K.; suçlamaları reddederken, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildi. Ancak Erçel, takipçisiyle uzlaşmadı.


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    Erçel'in huzurunu bozduğu gerekçesiyle Alp K. hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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