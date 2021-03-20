Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021)
Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişte kimi cilt bakımında kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
ntv.com.tr
20.03.2021 - 09:27
Kourtney Kardashian bir arkadaşıyla Malibu'daki Nobu adlı restoranda buluştu.
Jordan Clarkson, Washington'da valiziyle görüldü.
Kahve alırken görülen Kate Hudson, Barbra Streisand fotoğrafı baskılı sweatshirt'iyle dikkay çekti.
Scott Disick'in kız arkadaşı Amelia Gray Hamlin, pilates dersi çıkışında objektife takıldı.
Alessandra Ambrosio, Brentwood'daki benzin istasyonunda alışveriş yaptı.
İki çocuk annesi model Chrissy Teigen, Beverly Hills sokaklarında şıklığıyla dikkat çekti.
Çiçeği burnunda anne Emma Roberts, oğlu Rhodes Robert Hedlund'ı evde bırakıp eşi Garrett Hedlund ile Beverly Hills'te market alışverişi yaptı.
Meksikalı oyuncu Eiza González, sabah kahvesini almaya cesur giyim stiliyle çıktı.
TikTok yıldızı Addison Rae, West Hollywood'da kuaför çıkışında görüntülendi.
George Clooney, yönetmenliğini üstlendiği The Tender Bar filminin setinde maskesiyle objektife yansıdı.
Oyuncu Kelly Ngoc Mac, cast ajansıyla telefon görüşmesi yaparken görüldü.
Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, spor salonu çıkışında yüz bakımı yaptırmaya gitti.
Şık tarzıyla tanınan Chrissy Teigen, bu defa Los Angeles'ta iki renkli kot pantolonuyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Laura Dern, Brentwood'da market alışverişi poşeti için bir çalışandan yardım alırken objektife takıldı.
Armie Hammer'in eski sevgilisi Paige Lorenze, gözlük alışverişi sonrası görüldü.
Nakia Burrise, Los Angeles'ta müzik stüdyosu girişinde görüldü.
Lara Bingle, 'oversize' ceketiyle bakışları üzerinde topladı.
Sophia Rose, Fryman Kanyonu'nda yürüyüşe çıktı.
Kaia Gerber, kahve almaya çıktığında göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Malin Akerman üzerinde 'Aziz Patrik Günü kutlu olsun' yazan balonuyla görüntülendi.
Model Molly Sims, köpeğini sabah yürüyüşüne çıkardı.
BACKGRID USA
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