Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişte kimi cilt bakımında kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

ntv.com.tr 20.03.2021 - 09:27

Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 1
Kourtney Kardashian bir arkadaşıyla Malibu'daki  Nobu adlı restoranda buluştu.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 2
Jordan Clarkson, Washington'da valiziyle görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 3
Kahve alırken görülen Kate Hudson, Barbra Streisand fotoğrafı baskılı sweatshirt'iyle dikkay çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 4
Scott Disick'in kız arkadaşı Amelia Gray Hamlin, pilates dersi çıkışında objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 5
Alessandra Ambrosio, Brentwood'daki benzin istasyonunda alışveriş yaptı.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 6

İki çocuk annesi model Chrissy Teigen, Beverly Hills sokaklarında şıklığıyla dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 7

Çiçeği burnunda anne Emma Roberts, oğlu  Rhodes Robert Hedlund'ı evde bırakıp eşi Garrett Hedlund ile Beverly Hills'te market alışverişi yaptı.

Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 8

Meksikalı oyuncu Eiza González, sabah kahvesini almaya cesur giyim stiliyle çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 9
TikTok yıldızı Addison Rae, West Hollywood'da kuaför çıkışında görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 10
George Clooney, yönetmenliğini üstlendiği The Tender Bar filminin setinde maskesiyle objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 11
Oyuncu Kelly Ngoc Mac, cast ajansıyla telefon görüşmesi yaparken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 12
Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, spor salonu çıkışında yüz bakımı yaptırmaya gitti.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 13
Şık tarzıyla tanınan Chrissy Teigen, bu defa Los Angeles'ta iki renkli kot pantolonuyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 14

Ünlü oyuncu Laura Dern, Brentwood'da market alışverişi poşeti için bir çalışandan yardım alırken objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 15
Armie Hammer'in eski sevgilisi Paige Lorenze, gözlük alışverişi sonrası görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 16

Nakia Burrise, Los Angeles'ta müzik stüdyosu girişinde görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 17
Lara Bingle, 'oversize' ceketiyle bakışları üzerinde topladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 18
Sophia Rose, Fryman Kanyonu'nda yürüyüşe çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 19
Kaia Gerber, kahve almaya çıktığında göbeğini açıkta bırakan kıyafetiyle dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 20
Ünlü oyuncu Malin Akerman üzerinde 'Aziz Patrik Günü kutlu olsun' yazan balonuyla görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 21
Model Molly Sims, köpeğini sabah yürüyüşüne çıkardı.
Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021) - 22
BACKGRID USA
CAPTION
*EXCLUSIVE* Actor Adam Brody takes a nature walk with his daughter Arlo in Los Angeles. The father-daughter-duo share a hug and hold hands as they set out for an afternoon adventure together.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER