Hangi ünlü nerede görüldü (15-22 Mart 2021)

Kourtney Kardashian bir arkadaşıyla Malibu'daki Nobu adlı restoranda buluştu.

Alessandra Ambrosio, Brentwood'daki benzin istasyonunda alışveriş yaptı.

Çiçeği burnunda anne Emma Roberts, oğlu Rhodes Robert Hedlund'ı evde bırakıp eşi Garrett Hedlund ile Beverly Hills'te market alışverişi yaptı.

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, spor salonu çıkışında yüz bakımı yaptırmaya gitti.

Şık tarzıyla tanınan Chrissy Teigen, bu defa Los Angeles'ta iki renkli kot pantolonuyla dikkat çekti.