Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022)

Haberler 22.01.2022 - 09:48
Bella Hadid (25), Los Angeles sokaklarında yine kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri çekti. Ünlü model, geçtiğimiz günlerde ruh sağlığını korumak için 2 yıldır stilist kullanmadığını açıkladı. Ancak anlaşılan Hadid'in stil konusunda kafası epey karışık.
Brooke Burke (50), Malibu'da bir oto yıkamadan çıkarken görüldü. Burke, makyajsız hali ve spor giyim tarzıyla dikkat çekti.
Kübalı İspanyol oyuncu Ana de Armas (33), Los Angeles'ta parfüm alışverişi yaparken görüntülendi. Armas, kamuflaj desenli tayt ve spor büstiyeriyle spor şıklığı sergiledi.
Dünyaca ünlü model Irina Shayk (36), New York'taki JFK Havalimanı'nda fotoğraflandı.
Genç model Kaia Gerber (20), Brentwood'da spor sonrası arabasına binerken görüldü. Gerber, doğal güzelliği ve fiziğiyle göze çarptı.
Şarkıcı ve oyuncu Fergie (46), alışveriş yaparken görüntülendi. Fergie'nin sokak stili yere kadar uzanan yeşil montu, Balenciaga bere ve kazağıyla öne çıktı.
ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Batı Hollywood’da öğle yemeği sonrası vakit geçirirken görüntülendi. Teigen saçı, makyajı ve şık giyim tarzıyla göz doldurdu.
Victoria's Secret modeli Sara Sampaio (30), model ve oyuncu arkadaşı Cara Santana (37) ile Batı Hollywood’da antrenmana giderken görüldü. Sampio yine kendine özgü doğallığı ve sadeliğindeydi.
Haftanın en şık isimlerinden biri kuşkusuz ünlü model Kendall Jenner oldu. 26 yaşındaki model , Aspen'de alışveriş yaparken adeta kış şıklığı sergiledi. Jenner büyük beden uzun kabanını, tüylü çantasıyla kombinledi.
Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio (40), Brentwood’a giderken görüntülendi. Ünlü model kot pantolon, kazak ve bot kombiniyle klasik ama şık görünüyordu. Ambrosio'nun stilinin en gözalıcı ve tamamlayıcı parçası tabiki Chanel çantası oldu.
Ünlü model Elsa Hosk (33), alıştığımız havalı giyim tarzıyla bu hafta süpermarkette karşımıza çıktı. Hosk, renkli polar üstü, kahverengi Hermes çantası ve açık mavi kotuyla haftanın en şıklarındandı.
Hollywood yıldızı Michael B. Jordan (34), ilk kez Atlanta'daki Creed III setinde görüntülendi. Jordan, koyu renk kıyafetler tercih ederken spor şık görünüyor.
The Big Bang Theory'nin yıldızı Simon Helberg (41), market alışverişi yaparken objektiflere takıldı.
ABD’li oyuncu Chloe Bennet (29), bir arkadaşıyla Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Chloe, beyaz tulumunun üzerine kahverengi uzun kaban tercih etti.
Ünlü oyuncu Jennifer Garner (49), Brentwood'da sabah yürüyüşü için kapüşonlu gri eşofman takımı giyerek dışarı çıktı.
Yıldız oyuncu Jordana Brewster (41), Brentwood'da (Los Angeles) elinde kahvesiyle yürüyüş yapıyor.
ABD’li oyuncu ve şarkıcı Katharine McPhee (37), Batı Hollywood'da bir yere yetişirken görüntülendi. Güzel oyuncu sade ve şık stiliyle de dikkat çekti.
Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello (24), Batı Hollywood'da kahve keyfi yaparken keyifli halleriyle dikkat çekti. Cabello, dağınık saçları ve stiliyle göze çarptı.
Bir dönemin ünlü mankeni Cindy Crawford (55), Beverly Hills'de vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Crawford, hala koruduğu formu ve şık giyim tarzıyla göz doldurdu.
Chrissy Teigen (36), Batı Hollywood'da bu kez yeşil pantolonu, kolsuz kısa kazağı ve Fendi çantasıyla tarzını sergiledi. Teigen'ın ıslak görünümlü saçları da stiline ayrı bir hava kattı.
Ünlü aktör Jacob Elordi (24), Los Feliz'de bir kız arkadaşıyla alışveriş yaparken kameralara yansıdı. Yanında eski model bir fotoğraf makinesi taşıyan yıldız, kot ceketi, şapkası ve güneş gözlüğüyle spor şık görünüyordu.