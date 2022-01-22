Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022)

Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio (40), Brentwood’a giderken görüntülendi. Ünlü model kot pantolon, kazak ve bot kombiniyle klasik ama şık görünüyordu. Ambrosio'nun stilinin en gözalıcı ve tamamlayıcı parçası tabiki Chanel çantası oldu.