Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 22.01.2022 - 09:48

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 1

Bella Hadid (25), Los Angeles sokaklarında yine kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri çekti. Ünlü model, geçtiğimiz günlerde ruh sağlığını korumak için 2 yıldır stilist kullanmadığını açıkladı. Ancak anlaşılan Hadid'in stil konusunda kafası epey karışık.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 2

Brooke Burke (50), Malibu'da bir oto yıkamadan çıkarken görüldü. Burke, makyajsız hali ve spor giyim tarzıyla dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 3

Kübalı İspanyol oyuncu Ana de Armas (33), Los Angeles'ta parfüm alışverişi yaparken görüntülendi. Armas, kamuflaj desenli tayt ve spor büstiyeriyle spor şıklığı sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 4

Dünyaca ünlü model Irina Shayk (36), New York'taki JFK Havalimanı'nda fotoğraflandı.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 5

Genç model Kaia Gerber (20), Brentwood'da spor sonrası arabasına binerken görüldü. Gerber, doğal güzelliği ve fiziğiyle göze çarptı.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 6

Şarkıcı ve oyuncu Fergie (46), alışveriş yaparken görüntülendi. Fergie'nin sokak stili yere kadar uzanan yeşil montu, Balenciaga bere ve kazağıyla öne çıktı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 7

ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Batı Hollywood’da öğle yemeği sonrası vakit geçirirken görüntülendi. Teigen saçı, makyajı ve şık giyim tarzıyla göz doldurdu. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 8

Victoria's Secret modeli Sara Sampaio (30), model ve oyuncu arkadaşı Cara Santana (37) ile Batı Hollywood’da antrenmana giderken görüldü. Sampio yine kendine özgü doğallığı ve sadeliğindeydi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 9

Haftanın en şık isimlerinden biri kuşkusuz ünlü model Kendall Jenner oldu. 26 yaşındaki model , Aspen'de alışveriş yaparken adeta kış şıklığı sergiledi. Jenner büyük beden uzun kabanını, tüylü çantasıyla kombinledi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 10

Brezilyalı Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio (40), Brentwood’a giderken görüntülendi. Ünlü model kot pantolon, kazak ve bot kombiniyle klasik ama şık görünüyordu.  Ambrosio'nun stilinin en gözalıcı ve tamamlayıcı parçası tabiki Chanel çantası oldu. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 11

Ünlü model Elsa Hosk (33), alıştığımız havalı giyim tarzıyla bu hafta süpermarkette karşımıza çıktı. Hosk, renkli polar üstü, kahverengi Hermes çantası ve açık mavi kotuyla haftanın en şıklarındandı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 12

Hollywood yıldızı Michael B. Jordan (34), ilk kez Atlanta'daki Creed III setinde görüntülendi. Jordan, koyu renk kıyafetler tercih ederken spor şık görünüyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 13

The Big Bang Theory'nin yıldızı Simon Helberg (41), market alışverişi yaparken objektiflere takıldı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 14

ABD’li oyuncu Chloe Bennet (29), bir arkadaşıyla Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Chloe, beyaz tulumunun üzerine kahverengi uzun kaban tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 15

Ünlü oyuncu Jennifer Garner (49), Brentwood'da sabah yürüyüşü için kapüşonlu gri eşofman takımı giyerek dışarı çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 16

Yıldız oyuncu Jordana Brewster (41), Brentwood'da (Los Angeles) elinde kahvesiyle yürüyüş yapıyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 17

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Katharine McPhee (37), Batı Hollywood'da bir yere yetişirken görüntülendi. Güzel oyuncu sade ve şık stiliyle de dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 18

Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello (24), Batı Hollywood'da kahve keyfi yaparken keyifli halleriyle dikkat çekti. Cabello, dağınık saçları ve stiliyle göze çarptı.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 19

Bir dönemin ünlü mankeni Cindy Crawford (55), Beverly Hills'de vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Crawford, hala koruduğu formu ve şık giyim tarzıyla göz doldurdu.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 20

Chrissy Teigen (36), Batı Hollywood'da bu kez yeşil pantolonu, kolsuz kısa kazağı ve Fendi çantasıyla tarzını sergiledi. Teigen'ın ıslak görünümlü saçları da stiline ayrı bir hava kattı.

Hangi ünlü nerede görüldü (17-22 Ocak 2022) - 21

Ünlü aktör Jacob Elordi (24), Los Feliz'de bir kız arkadaşıyla alışveriş yaparken kameralara yansıdı. Yanında eski model bir fotoğraf makinesi taşıyan yıldız, kot ceketi, şapkası ve güneş gözlüğüyle spor şık görünüyordu.

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