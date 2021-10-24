Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

Haberler 24.10.2021 - 07:06

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 1

Süper model Hailey Bieber (24), Beverly Hills'teki işlerini hallederken görüldü. Ünlü model bol pantolon ve şık blazer ceketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 2

Khloe Kardashian (37), sevimli kızı True'yu Woodland Hills'teki dans kursuna götürürken objektife takıldı. Spor giyimini, Adidas Yeezy’le tamamlayan Khloe kızıyla gayet uyumlu görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 3

Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio (40), oğlu Noah’ın Brentwood'daki işleriyle ilgilenirken görüldü. Ünlü model spor şık giyim tarzıyla gayet doğal görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 4

Ünlü yıldız Kim Kardashian (41), yoğun bir toplantı ve iş gününden sonra Los Angeles'ta bir ofis binasından ayrılırken görüldü. Tepeden tırnağa Balenciaga giyinen yıldız, yeni Beats Fit Pro kulaklığını da takmıştı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 5

Amerikalı ünlü basketbol oyuncusu Jayson Tatum (23), Madison Square Garden'ın açılış gecesinde NY Knicks ile karşılaşmaya giderken giydiği Maison Valentino kombiniyle beğeni topladı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 6

Amerikalı ünlü TikTok yıldızı Addison Rae (21), bir arkadaşıyla pilates dersinden sonra Batı Hollywood'daki Earthbar'da meyve suyu alırken görüldü. Rae spor giyim tarzıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 7

Amerikalı oyuncu Charlie Sheen (56), Malibu'dabir eczaneden ilaç alırken görüldü. Ceket-şort kombinini güneş gözlüğüyle tamamlayan Sheen gayet sade görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 8

Amerikalı ünlü oyuncu Kristen Stewart (31), Los Feliz'deki Little Dom's'ta bir arkadaşıyla öğle yemeğinden ayrılırken görüldü. Çizgili gömleğini kot pantolonuyla kombinleyen ünlü yıldız, taktığı sırt çantasıyla gayet şıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 9

Amerikalı oyuncu ve model Cindy Crawford (55), Santa Monica'da bir spadan çıkarken görüldü. Crawford, makyajsız hali ve şık giyimiyle tüm dikkatli üzerine çekmeyi başardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 10

Amerikalı ünlü oyuncu Melanie Griffith (64), Batı Hollywood'daki Melrose Place'deki, Violet Gray'de alışveriş yaparken görüldü. Griffith tamamen siyah kombini ve altına giydiği tüylü Gucci terlikleriyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 11

Amerikalı DJ ve model Chantel Jeffries (29), tamamen beyaz, oyuncak bebeklerden ilham alan kıyafetiyle görenlerin dikkatini çekti. Jeffries yukarıdan topladığı saçlarıyla da gayet sevimli bir imaj çizdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 12

Televizyon programlarında yer alarak adından sıkça söz ettiren Scott Disick'in eski kız arkadaşı Amerikalı model Amelia Gray Hamlin (20), Hollywood'da bir arkadaşlarıyla meyve suyu içerken görüldü. Hamlin ince ceketi, altına giydiği yeşil eşofmanı ve spor ayakkabılarıyla oldukça rahat görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 13

Amerikalı ünlü yıldız Tom Hanks (65), Santa Monica'daki Holy Cow BBQ'de bir arkadaşıyla öğle yemeğinden çıkarken görüldü. Hanks spor şık ceketi, içine giydiği mavi gömlek ve kazağıyla beğeni topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 14

Alman model ve oyuncu Heidi Klum'un (48) kızı Leni Klum (17), Santa Monica'daki Alfred Coffee'den çıkarken görüldü. Klum siyah eşofman takımının altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla sade bir görünüm sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 15

Amerikalı ünlü oyuncu Drea de Matteo (49), Beverly Hills'teki ünlü popüler mekan Pastaio'da öğle yemeğinden sonra arabasını beklerken görüldü. Farklı ve dikkat çekici giyim tarzıyla objektife yansıyan Matteo, zaman zaman hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 16

Amerikalı oyuncu ve model Brielle Biermann (24) ile Amerikalı popüler televizyon sunucusu olan annesi Kim Zolciak (43) ile Beverly Hills'teki IL Pastaio'da arkadaşlarıyla öğle yemeği yerken görüldü. Anne kız dikkat çeken giyim tarzlarıyla da tüm bakışları üzerlerinde toplamayı başardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 17

Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Jennifer Garner (49), oğlu Sam'i (9) okuldan alırken fotoğraflandı. Sam okul üniformasıyla görülürken, anne Garner spor tarzıyla sade bir görünüm sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 18

Model ve oyuncu Lala Kent, parmağında nişan yüzüğü olmadan Bel Air'de öğle yemeği yerken görüntülendi. Bazı söylentilere göre Kent, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı olan nişanlısı Randall Emmitt'ten (51) 3 yıllık nişanlılık sürecinin ardından ayrılma kararı aldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021) - 19

Ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora (30), Batı Hollywood'da bir mekandan ayrılırken görüldü. Ünlü yıldız siyah mini elbisesi, üzerine giydiği parlak deri yeleği ve kahverengi deri çizmeleriyle oldukça havalı görünüyordu.

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