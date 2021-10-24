Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021)

Amerikalı oyuncu ve model Brielle Biermann (24) ile Amerikalı popüler televizyon sunucusu olan annesi Kim Zolciak (43) ile Beverly Hills'teki IL Pastaio'da arkadaşlarıyla öğle yemeği yerken görüldü. Anne kız dikkat çeken giyim tarzlarıyla da tüm bakışları üzerlerinde toplamayı başardı.