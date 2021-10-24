Hangi ünlü nerede görüldü (18-24 Ekim 2 Ekim 2021)

Haberler 24.10.2021 - 07:06
Süper model Hailey Bieber (24), Beverly Hills'teki işlerini hallederken görüldü. Ünlü model bol pantolon ve şık blazer ceketiyle dikkatleri üzerine çekti.
Khloe Kardashian (37), sevimli kızı True'yu Woodland Hills'teki dans kursuna götürürken objektife takıldı. Spor giyimini, Adidas Yeezy’le tamamlayan Khloe kızıyla gayet uyumlu görünüyordu.
Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio (40), oğlu Noah’ın Brentwood'daki işleriyle ilgilenirken görüldü. Ünlü model spor şık giyim tarzıyla gayet doğal görünüyordu.
Ünlü yıldız Kim Kardashian (41), yoğun bir toplantı ve iş gününden sonra Los Angeles'ta bir ofis binasından ayrılırken görüldü. Tepeden tırnağa Balenciaga giyinen yıldız, yeni Beats Fit Pro kulaklığını da takmıştı.
Amerikalı ünlü basketbol oyuncusu Jayson Tatum (23), Madison Square Garden'ın açılış gecesinde NY Knicks ile karşılaşmaya giderken giydiği Maison Valentino kombiniyle beğeni topladı.
Amerikalı ünlü TikTok yıldızı Addison Rae (21), bir arkadaşıyla pilates dersinden sonra Batı Hollywood'daki Earthbar'da meyve suyu alırken görüldü. Rae spor giyim tarzıyla dikkat çekti.
Amerikalı oyuncu Charlie Sheen (56), Malibu'dabir eczaneden ilaç alırken görüldü. Ceket-şort kombinini güneş gözlüğüyle tamamlayan Sheen gayet sade görünüyordu.
Amerikalı ünlü oyuncu Kristen Stewart (31), Los Feliz'deki Little Dom's'ta bir arkadaşıyla öğle yemeğinden ayrılırken görüldü. Çizgili gömleğini kot pantolonuyla kombinleyen ünlü yıldız, taktığı sırt çantasıyla gayet şıktı.
Amerikalı oyuncu ve model Cindy Crawford (55), Santa Monica'da bir spadan çıkarken görüldü. Crawford, makyajsız hali ve şık giyimiyle tüm dikkatli üzerine çekmeyi başardı.
Amerikalı ünlü oyuncu Melanie Griffith (64), Batı Hollywood'daki Melrose Place'deki, Violet Gray'de alışveriş yaparken görüldü. Griffith tamamen siyah kombini ve altına giydiği tüylü Gucci terlikleriyle dikkat çekti.
Amerikalı DJ ve model Chantel Jeffries (29), tamamen beyaz, oyuncak bebeklerden ilham alan kıyafetiyle görenlerin dikkatini çekti. Jeffries yukarıdan topladığı saçlarıyla da gayet sevimli bir imaj çizdi.
Televizyon programlarında yer alarak adından sıkça söz ettiren Scott Disick'in eski kız arkadaşı Amerikalı model Amelia Gray Hamlin (20), Hollywood'da bir arkadaşlarıyla meyve suyu içerken görüldü. Hamlin ince ceketi, altına giydiği yeşil eşofmanı ve spor ayakkabılarıyla oldukça rahat görünüyordu.
Amerikalı ünlü yıldız Tom Hanks (65), Santa Monica'daki Holy Cow BBQ'de bir arkadaşıyla öğle yemeğinden çıkarken görüldü. Hanks spor şık ceketi, içine giydiği mavi gömlek ve kazağıyla beğeni topladı.
Alman model ve oyuncu Heidi Klum'un (48) kızı Leni Klum (17), Santa Monica'daki Alfred Coffee'den çıkarken görüldü. Klum siyah eşofman takımının altına giydiği beyaz spor ayakkabılarıyla sade bir görünüm sergiledi.
Amerikalı ünlü oyuncu Drea de Matteo (49), Beverly Hills'teki ünlü popüler mekan Pastaio'da öğle yemeğinden sonra arabasını beklerken görüldü. Farklı ve dikkat çekici giyim tarzıyla objektife yansıyan Matteo, zaman zaman hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Amerikalı oyuncu ve model Brielle Biermann (24) ile Amerikalı popüler televizyon sunucusu olan annesi Kim Zolciak (43) ile Beverly Hills'teki IL Pastaio'da arkadaşlarıyla öğle yemeği yerken görüldü. Anne kız dikkat çeken giyim tarzlarıyla da tüm bakışları üzerlerinde toplamayı başardı.
Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Jennifer Garner (49), oğlu Sam'i (9) okuldan alırken fotoğraflandı. Sam okul üniformasıyla görülürken, anne Garner spor tarzıyla sade bir görünüm sergiledi.
Model ve oyuncu Lala Kent, parmağında nişan yüzüğü olmadan Bel Air'de öğle yemeği yerken görüntülendi. Bazı söylentilere göre Kent, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı olan nişanlısı Randall Emmitt'ten (51) 3 yıllık nişanlılık sürecinin ardından ayrılma kararı aldı.
Ünlü İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora (30), Batı Hollywood'da bir mekandan ayrılırken görüldü. Ünlü yıldız siyah mini elbisesi, üzerine giydiği parlak deri yeleği ve kahverengi deri çizmeleriyle oldukça havalı görünüyordu.