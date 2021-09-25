Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021)

25.09.2021 - 07:05
Bella Hadid, benzersiz stiliyle kız kardeşi Gigi'nin dairesinden çıkarken görüldü.
Burbank'teki bir stüdyoya giderken rahat bir görünüm tercih eden Jennifer Lopez, mavi eşofman takımı ve Nike spor ayakkabılarıyla görüntülendi.
Addison Rae, sabah pilates dersinden sonra arabasına giderken penguen şeklindeki şapkasıyla dikkat çekti.
Aktris Sofia Vergara kırmızı çiçekli elbisesiyle günlük işlerini hallederken görüntülendi.
Dua Lipa ve Anwar Hadid New York'ta görüntülendi. Ünlü şarkıcı siyah-beyaz çizgili şık elbisesini mavi spor ayakkabılarıyla kombinledi.
Lori Harvey, bir arkadaşıyla Batı Hollywood'da görüldü.
Lucy Hale, sevimli pembe üstü ve siyah şortuyla tek başına akşam yürüyüşü yapıyor.
Pink Floyd tişörtü giyen Chace Crawford, bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.
Siena Miller, New York'ta günlük işlerini yaparken beyaz bir tulum ve Nike spor ayakkabılarıyla sevimli bir görüntü sergiledi.
Gigi Hadid, rahat kombiniyle New York'ta görüldü.
Sofia Richie, Beverly Hills'deki bir toplantıya giderken uzun bir paltoyla görüldü.
Oyuncu Kara Del Toro, Beverly Hill'te bir arkadaşıyla alışveirş yaparken kameralara gülümsedi.
Poterkizli model Sara Sampaio spor salonundan çıkarken görüntülendi.
Lili Reinhart, Riverdale'in 6. sezonu için Vancouver'da çalışmaya geri döndü. Sete gitmeden önce ünlü oyuncu ,köpeği Milo'yu yürüyüşe çıkardı.
Aktris Jennifer Garner, pazartesi sabahı bir arkadaşıyla kahve içerken görüldü.
Lara Bingle ve Sam Worthington, Manhattan'ın West Village bölgesinde el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
Los Angeles'ta günlük işlerini halleden Addison Rae, kameralar gülümsedi.
Luke Cage yıldızı Mike Colter kızıyla birlikte evlerinin yakınındaki parke giderken görüntülendi.
Genç çift Sophie Turner ve Joe Jonas, New York'ta güzel havanın tadını çıkardı.
Nicole Murphy, Los Angeles şehir merkezindeki SoHo House'da gizemli randevusu öncesinde görüldü.
Amanda Kloots, Los Angeles'taki Dancing With The Stars prova stüdyosuna girerken kameralara gülümsedi.
Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Milano moda Haftası için İtalya'ya gizemli bir adamla geldi.