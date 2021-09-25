Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

25.09.2021 - 07:05

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 1

Bella Hadid, benzersiz stiliyle kız kardeşi Gigi'nin dairesinden çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 2

Burbank'teki bir stüdyoya giderken rahat bir görünüm tercih eden Jennifer Lopez, mavi eşofman takımı ve Nike spor ayakkabılarıyla görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 3

Addison Rae, sabah pilates dersinden sonra arabasına giderken penguen şeklindeki şapkasıyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 4

Aktris Sofia Vergara kırmızı çiçekli elbisesiyle günlük işlerini hallederken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 5

Dua Lipa ve Anwar Hadid New York'ta görüntülendi. Ünlü şarkıcı siyah-beyaz çizgili şık elbisesini mavi spor ayakkabılarıyla kombinledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 6

Lori Harvey, bir arkadaşıyla Batı Hollywood'da görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 7

Lucy Hale, sevimli pembe üstü ve siyah şortuyla tek başına akşam yürüyüşü yapıyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 8

Pink Floyd tişörtü giyen Chace Crawford, bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 9

Siena Miller, New York'ta günlük işlerini yaparken beyaz bir tulum ve Nike spor ayakkabılarıyla sevimli bir görüntü sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 10
Christine Chiu, Los Angeles'taki Dancing With The Stars prova stüdyosundan ayrılırken fotoğraflandı.
Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 11

Gigi Hadid, rahat kombiniyle New York'ta görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 12

Sofia Richie, Beverly Hills'deki bir toplantıya giderken uzun bir paltoyla görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 13

Oyuncu Kara Del Toro, Beverly Hill'te bir arkadaşıyla alışveirş yaparken kameralara gülümsedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 14

Poterkizli model Sara Sampaio spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 15

Lili Reinhart, Riverdale'in 6. sezonu için Vancouver'da çalışmaya geri döndü. Sete gitmeden önce  ünlü oyuncu ,köpeği Milo'yu yürüyüşe çıkardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 16

Aktris Jennifer Garner, pazartesi sabahı bir arkadaşıyla kahve içerken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 17

Lara Bingle ve Sam Worthington, Manhattan'ın West Village bölgesinde el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 18
Los Feliz'deki Gelson's Market'ten çıkarken görünlen Scout Willis, yiyecek ve tuvalet kağıdı aldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 19

Los Angeles'ta günlük işlerini halleden Addison Rae, kameralar gülümsedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 20

 Luke Cage yıldızı Mike Colter kızıyla birlikte evlerinin yakınındaki parke giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 21

Genç çift Sophie Turner ve Joe Jonas, New York'ta güzel havanın tadını çıkardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 22

Nicole Murphy, Los Angeles şehir merkezindeki SoHo House'da gizemli randevusu öncesinde görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 23

Amanda Kloots, Los Angeles'taki Dancing With The Stars prova stüdyosuna girerken kameralara gülümsedi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-25 Eylül 2021) - 24

Madonna'nın kızı Lourdes Leon, Milano moda Haftası için İtalya'ya gizemli bir adamla geldi.

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