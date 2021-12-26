Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021)

Haberler 26.12.2021 - 09:06
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), Erewhon Pazarı'ndan taze yiyecekler alırken görüntülendi. Hale, renkli hırkası ve kot pantolonuyla şık görünüyor.
Amerikalı aktrist ve girişimci Jessica Alba (40), kurucusu olduğu The Honest Company’e giderken görüldü. Alba, uzun paltosu, kot pantolonu ve boğazlı kazağıyla tam bir kış şıklığı yakalamış.
Khloe Kardashian (37) ailece her yıl yaptıkları Noel çekiminde siyah tulumu ve Hermes Birkin model çantasıyla dikkatleri çekti.
Amerikalı şarkıcı Madison Beer (22) erkek arkadaşı Nick Austin ile Beverly Hills'de Noel alışverişi yaparken görüntülendi. Beer, spor kıyafetleri ve tüylü Ugg marka botlarıyla rahat bir tarz yakalamış.
Yıldız model Alessandra Ambrosio, Santa Monica'da yogaya giderken görüntülendi. Ambrosio'nun rahat giyiminin yanı sıra güneş gözlükleri ve Bottega Veneta marka çantası dikkat çekiyor.
İngiliz şarkıcı Rita Ora (31), spor çıkışı parlak pembe spor kıyafetleriyle dikkat çekti.
Anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Jennifer Lawrence (31) ve eşi Cooke Maroney (37), Manhattan'da ev alışverişi yaparken görüntülendi. Lawrence, bol elbisesi, paltosu ve babet ayakkabılarıyla hamileliğinin son aylarını rahat geçirmeye çalışıyor gibi.
ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Beverly Hills'deki Il Pastaio'da öğle yemeği yerken görüntülendi. Teigen, yeşil uzun paltosu, yırtık kot pantolonu ve stiletto topuklu ayakkabılarıyla oldukça havalı.
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner (26), Beverly Hills'deki toplantısına katıldıktan sonra çekime giderken görüntülendi. Jenner, son dönemin modasına uyarak bol uzun palto ve pantolon tercihiyle sade ve şık görünüyor.
İsveçli Victoria's Secret modeli Elsa Hosk (33), evinin yakınlarında yürüyüş yaparken renkli kombiniyle dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Angelina Jolie (46) ve oğlu Maddox (20), Noel alışverişi sonrası görüntülendi. Jolie, siyah kombini ile Maddox ise spor şık giyim tarzıyla görenlerin dikkatini çekti.
Amerikalı oyuncu David Harbour (46), Manhattan’daki spor antrenmanı sonrası elinde kahvesiyle yürüyüş yaparken keyifli haliyle dikkatleri çekti.
Amerikalı oyuncu kardeşler Dakota (27) ve Elle Fanning (23) güne zinde başlamak için sabah smoothielerini içerken görüldü. İkilinin giyim tarzı ve renk tercihleri birbirini adeta tamamlıyor.
Amerikalı manken ve moda tasarımcısı Sofia Richie (23), erkek arkadaşı Elliot Grainge (27) ile Beverly Hills'de Noel alışverişi yaparken görüntülendi. Richie, babası Lionel Richie'nin yüzü olan bir kazak tercih ederken, çiftin uyumlu tarzı dikkat çekiyor.
The Suicide Squad yıldızı Joel Kinnaman (42) ve nişanlısı Kelly Gale (26), Manhattan Soho’da gezerken görüntülendi. Çiftin giyim tarzı ve romanik halleri de dikkat çekti.
Amerikalı oyuncu ve model Jamie King (42), Noel Baba havası veren kırmızı beyaz yünlü paltosuyla yeni yıl ruhunu yansıtıyor.
Jennifer Lopez (52), kız kardeşiyle LUX Hotel’de alışveriş yaparken görüntülendi. Lopez, topuz saç modeli ve siyah kombiniyle dikkat çekti.