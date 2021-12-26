Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 26.12.2021 - 09:06

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 1

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale (32), Erewhon Pazarı'ndan taze yiyecekler alırken görüntülendi. Hale, renkli hırkası ve kot pantolonuyla şık görünüyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 2

Amerikalı aktrist ve girişimci Jessica Alba (40), kurucusu olduğu The Honest Company’e giderken görüldü. Alba, uzun paltosu, kot pantolonu ve boğazlı kazağıyla tam bir kış şıklığı yakalamış.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 3

Khloe Kardashian (37) ailece her yıl yaptıkları Noel çekiminde siyah tulumu ve Hermes Birkin model çantasıyla dikkatleri çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 4

Amerikalı şarkıcı Madison Beer (22) erkek arkadaşı Nick Austin ile Beverly Hills'de Noel alışverişi yaparken görüntülendi. Beer, spor kıyafetleri ve tüylü Ugg marka botlarıyla rahat bir tarz yakalamış.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 5

Yıldız model Alessandra Ambrosio, Santa Monica'da yogaya giderken görüntülendi. Ambrosio'nun rahat giyiminin yanı sıra güneş gözlükleri ve Bottega Veneta marka çantası dikkat çekiyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 6

İngiliz şarkıcı Rita Ora (31), spor çıkışı parlak pembe spor kıyafetleriyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 7

Anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Jennifer Lawrence (31) ve eşi Cooke Maroney (37), Manhattan'da ev alışverişi yaparken görüntülendi. Lawrence, bol elbisesi, paltosu ve babet ayakkabılarıyla hamileliğinin son aylarını rahat geçirmeye çalışıyor gibi.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 8

ABD'li eski model Chrissy Teigen (36), Beverly Hills'deki Il Pastaio'da öğle yemeği yerken görüntülendi. Teigen, yeşil uzun paltosu, yırtık kot pantolonu ve stiletto topuklu ayakkabılarıyla oldukça havalı.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 9

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner (26), Beverly Hills'deki toplantısına katıldıktan sonra çekime giderken görüntülendi. Jenner, son dönemin modasına uyarak bol uzun palto ve pantolon tercihiyle sade ve şık görünüyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 10

İsveçli Victoria's Secret modeli Elsa Hosk (33), evinin yakınlarında  yürüyüş yaparken renkli kombiniyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 11

Ünlü oyuncu Angelina Jolie (46) ve oğlu Maddox (20), Noel alışverişi sonrası görüntülendi. Jolie, siyah kombini ile Maddox ise spor şık giyim tarzıyla görenlerin dikkatini çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 12

Amerikalı oyuncu David Harbour (46), Manhattan’daki spor antrenmanı sonrası elinde kahvesiyle yürüyüş yaparken keyifli haliyle dikkatleri çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 13

Amerikalı oyuncu kardeşler Dakota (27) ve Elle Fanning (23) güne zinde başlamak için sabah smoothielerini içerken görüldü. İkilinin giyim tarzı ve renk tercihleri birbirini adeta tamamlıyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 14

Amerikalı manken ve moda tasarımcısı Sofia Richie (23), erkek arkadaşı Elliot Grainge (27) ile Beverly Hills'de Noel alışverişi yaparken görüntülendi. Richie, babası Lionel Richie'nin yüzü olan bir kazak tercih ederken, çiftin uyumlu tarzı dikkat çekiyor.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 15

The Suicide Squad yıldızı Joel Kinnaman (42) ve nişanlısı Kelly Gale (26), Manhattan Soho’da gezerken görüntülendi. Çiftin giyim tarzı ve romanik halleri de dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 16

Amerikalı oyuncu ve model Jamie King (42), Noel Baba havası veren kırmızı beyaz yünlü paltosuyla yeni yıl ruhunu yansıtıyor. 

Hangi ünlü nerede görüldü (20-26 Aralık 2021) - 17

Jennifer Lopez (52), kız kardeşiyle LUX Hotel’de alışveriş yaparken görüntülendi. Lopez, topuz saç modeli ve siyah kombiniyle dikkat çekti.

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