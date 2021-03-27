Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021)

27.03.2021 - 07:01
Los Angeles'ta bir iş toplantısına giderken görülen Kim Kardashian, yılan derisi pantolonuyla dikkat çekti.
Ünlü model Winnie Harlow, Beverly Hills'te arkadaşlarıyla akşam yemeği için buluşmaya giderken görüldü. Harlow, Chanel çantası ve cesur kıyafetiyle dikkat çekti.
Kestane rengi paltosu ve yırtık kotuyla rahat ama zarif bir görünüm tercih eden Sofia Richie, Hollywood'taydı.
Üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu Hilary Duff, Bottega Veneta'da alışveriş yaparken objektife takıldı.
Yarı Alman yarı Amerikalı model ve moda influencer'ı Jasmine Sanders, kuaför çıkışında spor tarzıyla görüntülendi.
Rumen model ve oyuncu Lavinia Postolache, milyarder eşi Jimmy Esebag'den boşandıktan sonra ilk kez yüzüksüz görüntülendi.
Oyuncu Rumer Willis, kuru temizlemeci çıkışında objektiflere takıldı.
Yakın arkadaşlar Soleil Moon Frye ve Brian Austin Green, Malibu'da birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Plajda oturan ikili, sohbet edip gülüşürken görüntülendi.
Kendall Jenner, güneşli bir New York gününde otel çıkışında görüntülendi.
Oyuncu Jordana Brewster, oğlu Rowan'ı Brentwood'da alışveriş merkezine götürdü.
Reese Witherspoon, doğum gününde kızı Ava Phillippe ile yürüyüşe çıktı. Anne-kız, köpeklerini de yanlarında götürdü.
Oyuncu Marcia Cross, Brentwood'da aldığı iki bardak içeceği otomobiline götürürken görüntülendi.
Oyuncu Cara Santana, Santa Monica'da spor salonuna giderken objektife takıldı.
Ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman, Los Feliz'de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüldü.
Scott Disick ve Amelia Hamlin, West Hollywood'da arkadaşları ve korumalarıyla alışveriş merkezi girişinde görüldü.
Jennifer Hudson, XIV Karats Ltd adlı kuyumcudan yüzün alışveriş yapmaya çıktı.
Justin ve Hailey Bieber çifri, Malibu'da öğle yemeği yedikleri Nobu adlı mekandan korumalarıyla birlikte çıktı.
Yeni Zelandalı oyuncu KJ Apa, Vancouver'da market poşetiyle görüntülendi.
Oyuncu Cara Santana, küçük tüylü yol arkadaşıyla, Marina del Rey'de özel bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.