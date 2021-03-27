Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişe kimi toplantıya kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

27.03.2021 - 07:01

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 1

Los Angeles'ta bir iş toplantısına giderken görülen Kim Kardashian, yılan derisi pantolonuyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 2

Ünlü model Winnie Harlow, Beverly Hills'te arkadaşlarıyla akşam yemeği için buluşmaya giderken görüldü. Harlow, Chanel çantası ve cesur kıyafetiyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 3
Kot üstüne kot kombinini beyaz Nike'larıyla kombinleyen Şarkıcı Kacey Musgraves New York'ta görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 4
Scott Disick'in kız arkadaşı Amelia Gray Hamlin,  West Hollywood'da pilates dersi çıkışında görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 5

Kestane rengi paltosu ve yırtık kotuyla rahat ama zarif bir görünüm tercih eden Sofia Richie, Hollywood'taydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 6

Üçüncü çocuğuna hamile olan oyuncu Hilary Duff, Bottega Veneta'da alışveriş yaparken objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 7

Yarı Alman yarı Amerikalı model ve moda influencer'ı Jasmine Sanders, kuaför çıkışında spor tarzıyla görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 8

Rumen model ve oyuncu Lavinia Postolache, milyarder eşi Jimmy Esebag'den boşandıktan sonra ilk kez yüzüksüz görüntülendi. 

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 9

Oyuncu Rumer Willis, kuru temizlemeci çıkışında objektiflere takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 10

Yakın arkadaşlar Soleil Moon Frye ve Brian Austin Green, Malibu'da birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Plajda oturan ikili, sohbet edip gülüşürken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 11

Kendall Jenner, güneşli bir New York gününde otel çıkışında görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 12
Katherine Schwarzenegger, kardeşi Christina ile tenis maçı yaptı.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 13

Oyuncu Jordana Brewster, oğlu Rowan'ı Brentwood'da alışveriş merkezine götürdü.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 14

Reese Witherspoon, doğum gününde kızı Ava Phillippe ile yürüyüşe çıktı. Anne-kız, köpeklerini de yanlarında götürdü.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 15

Oyuncu Marcia Cross, Brentwood'da aldığı iki bardak içeceği otomobiline götürürken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 16
Oyuncu Justin Mikita, Los Feliz'de bebeğini gezdirmeye çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 17

Oyuncu Cara Santana, Santa Monica'da spor salonuna giderken objektife takıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 18
Süper model Gigi Hadid, bir arkadaşıyla birlikte kızı Khai'yi dışarı çıkardı.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 19

Ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman, Los Feliz'de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 20
Oyuncu Minka Kelly, Los Angeles'taki Mulholland Çıkmazı'nda köpeğiyle birlikte görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 21
Simon Cowell ve Lauren Silverman, Malibu'da dolaşmaya çıktıklarında maskelerini takarken objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 22
Alessandra Ambrosio, öğle yemeği paketini evine götürürken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 23

Scott Disick ve Amelia Hamlin, West Hollywood'da arkadaşları ve korumalarıyla alışveriş merkezi girişinde görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 24

Jennifer Hudson, XIV Karats Ltd adlı kuyumcudan yüzün alışveriş yapmaya çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 25

Justin ve Hailey Bieber çifri, Malibu'da öğle yemeği yedikleri Nobu adlı mekandan korumalarıyla birlikte çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 26

Yeni Zelandalı oyuncu KJ Apa, Vancouver'da market poşetiyle görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 27
Ünlü şarkıcı Jessie J, Los Angeles'taki müzik enstrümanları satan Guitar Center'da görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 28
Kameralara gülümseyen, Amerikalı model ve moda tasarımcısı Draya Michele Studio City'de öğle yemeğine giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (22-27 Mart 2021) - 29

Oyuncu Cara Santana, küçük tüylü yol arkadaşıyla, Marina del Rey'de özel bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

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