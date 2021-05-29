Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021)

29.05.2021 - 07:06
Victoria Beckham ve David Beckham, New York'ta bir restoranda yemek çıkışı görüntülendi. Yemek için Victoria Beckham siyah bir takım tercih ederken, David Beckham mavi blazer ceket ve gri pantolondanoluşan stiliyle beğeni topladı.
Çiçeği burnunda anne Emily Ratajkowski, New York sokaklarında büstiyerli cesur stiliyle dikkat çekti.
Sofia Richie, Dior marka şık pantolonunu göbeğini açıkta bırakan kısa üstle tamamladığı kombiniyle alışveriş dönüşü objektife takıldı.
Ünlü model Ashley Graham, sabah programına katıldığı CBS kanalından çıkarken siyah takımıyla görüldü.
Sofia Richie, Beverly Hills'te kozmetik alışverişi yaparken rahat stiliyle dikkat çekti.
Basketbolcu Russell Westbrook, Honor The Gift marka gömleğiyle fiziğini gözler önüne serdi.
Basketbolcu Jayson Tatum, mor Dolce & Gabbana ceketi, Monfrere pantolonu, Jordan ayakkabıları ve Goyard marka çantalarıyla objektife yansıdı.
TV'de SNL programında sunuculuk yapan şarkıcı Lil Nas X, yayın sonrası Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Programda pantolon fermuarını açık bırakma skeci yapan Lil Nas X, ağabeyi ve korumasıyla görüntülendiğinde ilginç pantolonuyla dikkat çekti.
Lady Gaga, bir arkadaşıyla Malibu'da alışverişte görüldü. Parıltılı pantolonu ve göğüs dekolteli tişörtüyle dikkat çekti.
Şarkıcı Willow Smith, New York sokaklarında cep telefonu görüşmesi yaptıktan sonra üzgün haliyle dikkat çekti.
Irina Shayk, gri eşofman takııyla New York sokaklarındaydı.