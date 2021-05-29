Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

29.05.2021 - 07:06

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 1

Victoria Beckham ve David Beckham, New York'ta bir restoranda yemek çıkışı görüntülendi. Yemek için Victoria Beckham siyah bir takım tercih ederken, David Beckham mavi blazer ceket ve gri pantolondanoluşan stiliyle beğeni topladı.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 2

Çiçeği burnunda anne Emily Ratajkowski, New York sokaklarında büstiyerli cesur stiliyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 3

Sofia Richie, Dior marka şık pantolonunu göbeğini açıkta bırakan kısa üstle tamamladığı kombiniyle alışveriş dönüşü objektife takıldı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 4
Şarkıcı Joe Jonas, vintage tarzdaki Fred Segal imzalı kıyafetiyle alışverişte görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 5
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta pilates dersine girerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 6

Ünlü model Ashley Graham, sabah programına katıldığı CBS kanalından çıkarken siyah takımıyla görüldü. 

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 7

Sofia Richie, Beverly Hills'te kozmetik alışverişi yaparken rahat stiliyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 8

Basketbolcu Russell Westbrook,  Honor The Gift marka gömleğiyle fiziğini gözler önüne serdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 9

Basketbolcu Jayson Tatum, mor Dolce & Gabbana ceketi, Monfrere pantolonu, Jordan ayakkabıları ve Goyard marka çantalarıyla objektife yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 10

TV'de SNL programında sunuculuk yapan şarkıcı Lil Nas X, yayın sonrası Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Programda pantolon fermuarını açık bırakma skeci yapan Lil Nas X, ağabeyi ve korumasıyla görüntülendiğinde ilginç pantolonuyla dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 11

Lady Gaga, bir arkadaşıyla Malibu'da alışverişte görüldü. Parıltılı pantolonu ve göğüs dekolteli tişörtüyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 12
Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Beverly Hills'te arabasına giderken Drew adlı markasına ait renkli kıyafetiyle objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 13
Lori Harvey, West Hollywood'da market alışverişinde görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 14
Famke Janssenü, New York sokaklarında siyah dantelli elbisesiyle objektife yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 15

Şarkıcı Willow Smith, New York sokaklarında cep telefonu görüşmesi yaptıktan sonra üzgün haliyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 16

Irina Shayk, gri eşofman takııyla New York sokaklarındaydı.

Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 17
Rumer Willis, Beverly Hills'te erken akşam yemeği için restorana girerken objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (24-29 Mayıs 2021) - 18
Ünlü oyuncu Heather Rae Young, West Hollywood'da Selling Sunset dizisinin çekimi esnasında görüldü.

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