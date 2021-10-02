Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adete parıldayan ünlülerin sokak stilleri...

02.10.2021 - 07:06

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 1

Ünlü model Olivia Culpo (29) beyaz bağcıklı dövüş stili botunun içine soktuğu krem rengi pantolon ve ceketten oluşan stiliyle dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 2

Amerikalı oyuncu Jessica Alba (40), kocası Cosh Warren (42) ile kızı Honor’un Santa Monica’daki tenis antrenmanına katıldı. Alba giydiği balkabağı rengi kıyafetiyle sonbahara hazır görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 3

Amerikalı şarkıcı Kacey Musgraves (33), New York'ta Laguardia Havalimanı'na girerken görüldü. Musgraves, Maghappy marka siyah eşofmanının altına giydiği siyah tüylü terlikleriyle bakışların odağı oldu.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 4

Amerikalı oyuncu Brian Austin Green (48), Dancing with the Stars adlı TV programındaki performansı sonrası, köpeğine aldığı mamayı taşırken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 5

Amerikalı model Lori Harvey (24), Beverly Hills'teki sushi restoranı Matsuhisa’da öğle yemeği yedi. Genç model, Bottega Veneta çantası, Chrome Hearts marka tişörtü ve Nike Air Jordan 1 spor ayakkabılarıyla görenlerin dikkatini çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 6

Model Chrissy Teigen (35), New York sokaklarında arkadaşlarıyla öğle yemeğine çıktı. Teigen kaslı bacaklarını ortaya çıkaran trenç kotuyla da dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 7

Model ve oyuncu Clivia Culpo (29) antrenman sonrası kahve içerken görüntülendi. Culpo’nun karın kasları dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 8

Ünlü aktör Jacob Elordi (24), öğle yemeğinden sonra ünlü San Vicente Bungalows'tan çıkarken görüntülendi. Elordi’nin giydiği havalı deri ceket dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 9

Oyuncu Aaron Paul’ün (42) karısı Lauren Parsekian (34), rahat giyimiyle Los Angeles'ta görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 10

Ünlü oyuncu çift Blake Lively (34) ve Ryan Reynolds (44) Tribeca'da el ele yürüyüş yaparkan görüntülendi. Üç çocuk sahibi Lively ve Reynolds hala sevgili gibi görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 11

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks (65) sağlıklı yaşama dikkat ediyor. Hanks Brentwood’da yürüyüş yaparkan görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 12

Kolombiyalı ünlü oyuncu ve model Sofia Vergara (49), çalışmak için Beverly Hills'teki ofisine geldi. Vergara'nın elinde park bileti vardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021) - 13

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Eric Balfour (44), karısı Erin Chiamulon ve oğulları ile birlikte alışverişe çıktı. Karısı ve oğlunun bindiği bisikleti Eric Balfour’un sürdüğü görüldü.

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