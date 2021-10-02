Hangi ünlü nerede görüldü (27 Eylül 2 Ekim 2021)

02.10.2021 - 07:06
Ünlü model Olivia Culpo (29) beyaz bağcıklı dövüş stili botunun içine soktuğu krem rengi pantolon ve ceketten oluşan stiliyle dikkat çekti.
Amerikalı oyuncu Jessica Alba (40), kocası Cosh Warren (42) ile kızı Honor’un Santa Monica’daki tenis antrenmanına katıldı. Alba giydiği balkabağı rengi kıyafetiyle sonbahara hazır görünüyordu.
Amerikalı şarkıcı Kacey Musgraves (33), New York'ta Laguardia Havalimanı'na girerken görüldü. Musgraves, Maghappy marka siyah eşofmanının altına giydiği siyah tüylü terlikleriyle bakışların odağı oldu.
Amerikalı oyuncu Brian Austin Green (48), Dancing with the Stars adlı TV programındaki performansı sonrası, köpeğine aldığı mamayı taşırken görüntülendi.
Amerikalı model Lori Harvey (24), Beverly Hills'teki sushi restoranı Matsuhisa’da öğle yemeği yedi. Genç model, Bottega Veneta çantası, Chrome Hearts marka tişörtü ve Nike Air Jordan 1 spor ayakkabılarıyla görenlerin dikkatini çekti.
Model Chrissy Teigen (35), New York sokaklarında arkadaşlarıyla öğle yemeğine çıktı. Teigen kaslı bacaklarını ortaya çıkaran trenç kotuyla da dikkat çekti.
Model ve oyuncu Clivia Culpo (29) antrenman sonrası kahve içerken görüntülendi. Culpo’nun karın kasları dikkat çekti.
Ünlü aktör Jacob Elordi (24), öğle yemeğinden sonra ünlü San Vicente Bungalows'tan çıkarken görüntülendi. Elordi’nin giydiği havalı deri ceket dikkat çekti.
Oyuncu Aaron Paul’ün (42) karısı Lauren Parsekian (34), rahat giyimiyle Los Angeles'ta görüldü.
Ünlü oyuncu çift Blake Lively (34) ve Ryan Reynolds (44) Tribeca'da el ele yürüyüş yaparkan görüntülendi. Üç çocuk sahibi Lively ve Reynolds hala sevgili gibi görünüyordu.
Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks (65) sağlıklı yaşama dikkat ediyor. Hanks Brentwood’da yürüyüş yaparkan görüntülendi.
Kolombiyalı ünlü oyuncu ve model Sofia Vergara (49), çalışmak için Beverly Hills'teki ofisine geldi. Vergara'nın elinde park bileti vardı.
Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Eric Balfour (44), karısı Erin Chiamulon ve oğulları ile birlikte alışverişe çıktı. Karısı ve oğlunun bindiği bisikleti Eric Balfour’un sürdüğü görüldü.