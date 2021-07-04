Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte sosyal mesafe koşullarında görüntülenen ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

04.07.2021 - 07:36

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 1

Arkası  yırtmaçlı, salaş kesim gri bir blazer ile görülen Rihanna, sevgilisi  A$AP Rocky'yi ziyaret etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 2

Pileli pantolon bol pantolon ve kısa gömlek giyen Hailey Bieber, Beverly Hills'de bir toplantı için dışarı çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 3

Alışveriş yaparken görülen Vanessa Hudgens'in ayakkabı seçimi dikkat çekti. Oyuncu, neon yeşili, platform topuklu crocs terlikler giymeyi tercih etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 4

Gigi Hadid ve Kaia Gerber New York Halk Kütüphanesindeki Marc Jacobs defilesinden çıkarken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 5

Nick Viall ve kız arkadaşı Natalie Joy, Studio City'deki Joan's on Third'de birlikte öğle yemeği yedi. Çiftin birbiriyle aynı Nike spor ayakkabıları giymesi dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 6

Shanina Shayk da Coach mağazasının açılışından çıkarken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 7

Mor takımıyla spordan çıkan Rita Ora, oldukça mutlu görünüyordu.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 8

Oyuncu Michelle Monaghan, New York'ta gezerken yeni saçıyla ilk kez görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 9
Scott Disick'in kız arkadaşı Amelia Hamlin, Pilates çıkışında görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 10

Oscarlı oyuncu Diane Keaton Los Angeles'ta günlük işlerini hallederken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 11

Model aktris Olivia Culpo, Perşembe günü Batı Hollywood'da ıslak saçlarıyla çıktı  ve kameralara sevimli pozlar verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 12

Hillay Clinton'ın en yakın arkadaşı Huma Abedin, New Yorrk'ta telefon konuşması yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 13

Vanessa Hudgens başka bir gün de en yakın arkadaşlarından biri olan şarkıcı GG Magree ile spor çıkışı görüntülendi. Neşeli görülen ikili, renkli, kıyafet seçimleriyle dikkat çekti

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 14

Adam Levine, sabah saatlerinde yürüyüş yaparken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 15

Youtuber Nikita Dragun, Hollywood'ta bir arkadaşının evine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 16

Emily Ratajkowski kucağında bebeğiyle, kocası ve kocasının ailesiyle birlikte New York'ta evlerine giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 17

Karrueche Tran, Los Angeles'taki Coach Store mağazısının açılışına katıldı.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 18

Film yıldızı Ben Affleck, oğlu Samuel'i yüzme dersinden alırken görüldü. Gazetecileri fark eden ünlü aktör, onlarla İspanyolca sohbet etti.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 19
Lewis Hamilton, 2021 Avusturya Grand Prix'i öncesinde görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 20

Ciara ve eşi Russell Wilson, akşam yemeğine giderken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 21

Manhattan'da öğle yemeği alan David Harbour, meşgul görünüyordu. 

Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021) - 22

Plates sonrası görüntülenen Olivia Culpo oldukça keyifliydi.

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