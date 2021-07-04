Hangi ünlü nerede görüldü (28 Haziran-4 Temmuz 2021)

04.07.2021 - 07:36
Arkası yırtmaçlı, salaş kesim gri bir blazer ile görülen Rihanna, sevgilisi A$AP Rocky'yi ziyaret etti.
Pileli pantolon bol pantolon ve kısa gömlek giyen Hailey Bieber, Beverly Hills'de bir toplantı için dışarı çıkarken görüldü.
Alışveriş yaparken görülen Vanessa Hudgens'in ayakkabı seçimi dikkat çekti. Oyuncu, neon yeşili, platform topuklu crocs terlikler giymeyi tercih etti.
Gigi Hadid ve Kaia Gerber New York Halk Kütüphanesindeki Marc Jacobs defilesinden çıkarken görüntülendi.
Nick Viall ve kız arkadaşı Natalie Joy, Studio City'deki Joan's on Third'de birlikte öğle yemeği yedi. Çiftin birbiriyle aynı Nike spor ayakkabıları giymesi dikkat çekti.
Shanina Shayk da Coach mağazasının açılışından çıkarken görüldü.
Mor takımıyla spordan çıkan Rita Ora, oldukça mutlu görünüyordu.
Oyuncu Michelle Monaghan, New York'ta gezerken yeni saçıyla ilk kez görüntülendi.
Oscarlı oyuncu Diane Keaton Los Angeles'ta günlük işlerini hallederken görüntülendi.
Model aktris Olivia Culpo, Perşembe günü Batı Hollywood'da ıslak saçlarıyla çıktı ve kameralara sevimli pozlar verdi.
Hillay Clinton'ın en yakın arkadaşı Huma Abedin, New Yorrk'ta telefon konuşması yaparken görüldü.
Vanessa Hudgens başka bir gün de en yakın arkadaşlarından biri olan şarkıcı GG Magree ile spor çıkışı görüntülendi. Neşeli görülen ikili, renkli, kıyafet seçimleriyle dikkat çekti
Adam Levine, sabah saatlerinde yürüyüş yaparken görüldü.
Youtuber Nikita Dragun, Hollywood'ta bir arkadaşının evine giderken görüntülendi.
Emily Ratajkowski kucağında bebeğiyle, kocası ve kocasının ailesiyle birlikte New York'ta evlerine giderken görüldü.
Karrueche Tran, Los Angeles'taki Coach Store mağazısının açılışına katıldı.
Film yıldızı Ben Affleck, oğlu Samuel'i yüzme dersinden alırken görüldü. Gazetecileri fark eden ünlü aktör, onlarla İspanyolca sohbet etti.
Ciara ve eşi Russell Wilson, akşam yemeğine giderken görüntülendi.
Manhattan'da öğle yemeği alan David Harbour, meşgul görünüyordu.
Plates sonrası görüntülenen Olivia Culpo oldukça keyifliydi.