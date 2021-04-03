Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişe kimi toplantıya kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

03.04.2021 - 07:12

Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 1

Beverly Hilss sokaklarında görülen Rihanna, boxer şortla birleşmiş mini jean eteğiyle ilginç bir stil sergiledi.

Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 2
Alessandra Ambrosio, kuaför çıkışında çabasız şıklığıyla dikkat çekti.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 3

Ünlü oyuncu Sofia Vergara, America's Got Talent adlı realite şovun çekimine giderken görüldü.

Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 4
Country şarkıcısı Kacey Musgraves, Nashville'e gitmek üzere havaalanında objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 5
Marco Perego, oğlu Zen'i omuzlarında taşıyarak, yanında eşi Zoe Saldana ile birlikte, doktora götürdü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 6
Amerikalı şarkıcı Becky G, Los Angeles'ta reklam çekiminde görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 7
Harrison Ford, market alışverişi sonrası görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 8
Eric Balfour, Brentwood'da ailesini akşam yemeğine bisikletiyle taşıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 9
Draya Michele ve erkek arkadaşı Tyrod Taylor, Malibu'da öğle yemeğine gitmeden önce benzin istasyonunda objektife takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 10

Oyuncu Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta pilates dersi çıkışında görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 11
Lindsey Vonn, yeni Aston Martin SUV arabasıyla spor salonuna giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 12
Oyuncu Cara Santana, kişisel antrenörüyle spor yaparken mola esnasında görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 13
Genç model Kaia Gerber, pilates dersi girişinde görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 14
Model ve oyuncu Rumer Willis, bir Los Angeles sabahında spor salonundan çıkarken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 15

Brian Austin Green, Malibu'da hırdavat dükkanı çıkışında...

Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 16
Profesyonel kayakçı Lindsey Vonn Los Angeles'ta görünrülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 17
Derek Hough ve kız arkadaşı Hayley Erbert, Studio City'de kahveleri sandviçlerini alıp giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 18
Brooklyn Beckham, Chanel mağazasında alışverişte görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 19
Oyuncu Rumer Willis, Los Angeles'ta sabah sporu sonrası kabvesiyle görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 20
Alessandra Ambrosio, yolda sevgilisi Richard Lee ile görüntülü konuşma yaparken objektife yakalandı.
Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021) - 21
Helena Christensen, köpeğini gezdirdikten sonra dönüşte kahve almayı ihmal etmedi.

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