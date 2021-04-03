Hangi ünlü nerede görüldü (29 Mart-3 Nisan 2021)
Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişe kimi toplantıya kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
Beverly Hilss sokaklarında görülen Rihanna, boxer şortla birleşmiş mini jean eteğiyle ilginç bir stil sergiledi.
Alessandra Ambrosio, kuaför çıkışında çabasız şıklığıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Sofia Vergara, America's Got Talent adlı realite şovun çekimine giderken görüldü.
Country şarkıcısı Kacey Musgraves, Nashville'e gitmek üzere havaalanında objektife takıldı.
Marco Perego, oğlu Zen'i omuzlarında taşıyarak, yanında eşi Zoe Saldana ile birlikte, doktora götürdü.
Amerikalı şarkıcı Becky G, Los Angeles'ta reklam çekiminde görüntülendi.
Harrison Ford, market alışverişi sonrası görüldü.
Eric Balfour, Brentwood'da ailesini akşam yemeğine bisikletiyle taşıdı.
Draya Michele ve erkek arkadaşı Tyrod Taylor, Malibu'da öğle yemeğine gitmeden önce benzin istasyonunda objektife takıldı.
Oyuncu Eiza Gonzalez, Los Angeles'ta pilates dersi çıkışında görüntülendi.
Lindsey Vonn, yeni Aston Martin SUV arabasıyla spor salonuna giderken görüldü.
Oyuncu Cara Santana, kişisel antrenörüyle spor yaparken mola esnasında görüntülendi.
Genç model Kaia Gerber, pilates dersi girişinde görüntülendi.
Model ve oyuncu Rumer Willis, bir Los Angeles sabahında spor salonundan çıkarken görüldü.
Brian Austin Green, Malibu'da hırdavat dükkanı çıkışında...
Profesyonel kayakçı Lindsey Vonn Los Angeles'ta görünrülendi.
Derek Hough ve kız arkadaşı Hayley Erbert, Studio City'de kahveleri sandviçlerini alıp giderken görüldü.
Brooklyn Beckham, Chanel mağazasında alışverişte görüldü.
Oyuncu Rumer Willis, Los Angeles'ta sabah sporu sonrası kabvesiyle görüldü.
Alessandra Ambrosio, yolda sevgilisi Richard Lee ile görüntülü konuşma yaparken objektife yakalandı.
Helena Christensen, köpeğini gezdirdikten sonra dönüşte kahve almayı ihmal etmedi.