Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022)

Kırmızı halıda ve davetlerde modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, günlük hayatlarında ise doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte objektifler önünde adeta parıldayan ünlülerin sokak stilleri... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

Haberler 12.03.2022 - 09:37

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 1

Kylie Jenner (24), kızı Stormi (4) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Jenner, sade sokak stilini, krem rengi kazağı ve yılan desenli Hermes çantasıyla öne çıkardı.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 2

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds (45), Manhattan’da işlerini hallederken görüldü. Krem rengi ceket ve kareli pantolon giyen oyuncu, kombinini güneş gözlüğüyle tamamladı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 3

Khloe Kardashian (37), Batı Hollywood'da akşam yemeğinde görüntülendi. Kardashian, desenli transparan elbisesi ve güneş gözlüğüyle dikkat çekti. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 4

ABD’li model ve oyuncu Kaia Gerber (20), Beverly Hills'deki Alfred Coffee'de arkadaşlarıyla kahve içerken görüldü. Gerber'ın sokak stili, son dönemde trend olan şapkasıyla öne çıktı.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 5

Portekizli model Sara Sampaio (30), pilates antrenmanı sonrası kırmızı spor kombiniyle kameralara yansıdı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 6

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff (34), kameralara yine küçük kızı Banks ile yakalandı. Kızına içecek alan oyuncu, siyah deri şapkası, krem rengi pantolonu ve Converse ayakkabılarıyla göz doldurdu.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 7

Ünlü şarkıcı Rita Ora (31), New York sokaklarında renkli kazağı, desenli pantolonu ve Prada çantasıyla objektiflere poz verdi.

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 8

ABD’li model Lori Harvey (25), Los Angeles’ta, elinde meyve suyuyla yürüyüş yaparken görüldü. Harvey'in siyah spor kombininde öne çıkan parçalar, Yezzy ayakkabıları ve Balenciaga şapkasıydı. 

Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022) - 9

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio (40), katıldığı bir kutlama yemeğinde objektiflere yansıdı. Ambrosio, deri ceket ve kot pantolon kombinini, siyah Hermes çantasıyla tamamladı. 

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