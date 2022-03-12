Hangi ünlü nerede görüldü (7-13 Mart 2022)

Haberler 12.03.2022 - 09:37
Kylie Jenner (24), kızı Stormi (4) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Jenner, sade sokak stilini, krem rengi kazağı ve yılan desenli Hermes çantasıyla öne çıkardı.
Hollywood yıldızı Ryan Reynolds (45), Manhattan’da işlerini hallederken görüldü. Krem rengi ceket ve kareli pantolon giyen oyuncu, kombinini güneş gözlüğüyle tamamladı.
Khloe Kardashian (37), Batı Hollywood'da akşam yemeğinde görüntülendi. Kardashian, desenli transparan elbisesi ve güneş gözlüğüyle dikkat çekti.
ABD’li model ve oyuncu Kaia Gerber (20), Beverly Hills'deki Alfred Coffee'de arkadaşlarıyla kahve içerken görüldü. Gerber'ın sokak stili, son dönemde trend olan şapkasıyla öne çıktı.
Portekizli model Sara Sampaio (30), pilates antrenmanı sonrası kırmızı spor kombiniyle kameralara yansıdı.
Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff (34), kameralara yine küçük kızı Banks ile yakalandı. Kızına içecek alan oyuncu, siyah deri şapkası, krem rengi pantolonu ve Converse ayakkabılarıyla göz doldurdu.
Ünlü şarkıcı Rita Ora (31), New York sokaklarında renkli kazağı, desenli pantolonu ve Prada çantasıyla objektiflere poz verdi.
ABD’li model Lori Harvey (25), Los Angeles’ta, elinde meyve suyuyla yürüyüş yaparken görüldü. Harvey'in siyah spor kombininde öne çıkan parçalar, Yezzy ayakkabıları ve Balenciaga şapkasıydı.
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio (40), katıldığı bir kutlama yemeğinde objektiflere yansıdı. Ambrosio, deri ceket ve kot pantolon kombinini, siyah Hermes çantasıyla tamamladı.