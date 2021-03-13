Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021)
Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişte kimi cilt bakımında kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)
Leonardo Dicaprio'nun uzun süreli sevgilisi model Camila Morrone, West Hollywood'da elinde kahvesiyle görüntülendi. Sokak kombiniyle beğeni toplayan modelin 3 bin 350 dolarlık Valentino çantası dikkat çekti.
Oyuncu ve rap şarkıcısı Jaden Smith Calabasas'ta kaykay yaparken görüldü.
Alessandra Ambrosio Los Angeles'ta pilates stüdyosuna böyle gitti.
Saweetie, Beverly Hills'te arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktı.
Süper model Bella Hadid, Bar Pitti'de öğle yemeği yedi.
Model Sara Sampaio, spor salonu sonrası bir arkadaşıyla kafede buluştu.
Irina Shayk, New York sokaklarında her zamankinden farklı stiliyle dikkat çekti. Rus model bu defa tek desenli kıyafetini diz üstü çizmeyle tamamlamıştı.
Alia Shawkat, tuvalet kağıdı stokladı.
Justin Theroux, New York'ta köpeği Kuma'yı gezdirirken görüntülendi.
Eşi Justin Bieber'a Santa Monica'daki provasında eşlik eden Hailey Bieber, şıklığıyla beğeni topladı.
Model April Love Geary market alışverişi sonrası objektiflere takıldı.
Ünlü oyuncu Eva Longoria, 8 Mart'ta giydiği 'Feminist' yazılı kazağıyla görüntülendi.
Lucy Hale,yürüyüş esnasında kahve içerken görüldü.
Bruna Lirio ve Gizele Oliveira birlikte spor salonun gitti.
Mutlu ve bekar Ashley Benson, bir arkadaşının evine giderken kendisini görüntüleyen fotomuhabirlere gülümsedi.
Melanie Griffith, Los Angeles'ta kuaföre giderken görüldü.
Scout Willis, Brentwood'da arabasına benzin alırken yağmura yakalanınca elleriyle köpeğini korumaya çalıştı.
Oyuncu Lily-Rose Depp, Soho sokaklarında tlefon görüşmesi yaparken objektiflere yansıdı.
Moda tasarımcısı ve oyuncu Mary-Kate Olsen, New York'ta bir restoran çıkışında görüntülendi.
Kendall Jenner, spor salonu çıkışında fit görünümüyle hayran bıraktı.
Kaia Gerber, yoga dersi çıkışında...
Alexis Ren, sevimli köpeği Angel ile West Hollywood sokaklarında görüldü.
Yolanda Hadid, Manhattan’da torununu gezdirirken objektiflere yansıdı.