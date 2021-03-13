Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021)

Corona virüs pandemisi sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini de etkiledi. Daha önce sık sık kırmızı halıda; bakımlı halleri ve modaya yön veren elbiseleriyle görüntülenen ünlü isimler, artık daha doğal halleriyle objektiflere takılıyor. İşte karantina koşullarında kimi alışverişte kimi cilt bakımında kimi ise spora giderken fotoğraflanan ünlü isimlerden bazıları... (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

13.03.2021 - 07:05

Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 1

Leonardo Dicaprio'nun uzun süreli sevgilisi model Camila Morrone, West Hollywood'da elinde kahvesiyle görüntülendi. Sokak kombiniyle beğeni toplayan modelin 3 bin 350 dolarlık Valentino çantası dikkat çekti.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 2
Oyuncu ve rap şarkıcısı Jaden Smith Calabasas'ta kaykay yaparken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 3
Alessandra Ambrosio Los Angeles'ta pilates stüdyosuna böyle gitti.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 4
Saweetie, Beverly Hills'te arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 5
Süper model Bella Hadid, Bar Pitti'de öğle yemeği yedi.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 6

Model Sara Sampaio, spor salonu sonrası bir arkadaşıyla kafede buluştu.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 7

Irina Shayk, New York sokaklarında her zamankinden farklı stiliyle dikkat çekti. Rus model bu defa tek desenli kıyafetini diz üstü çizmeyle tamamlamıştı.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 8
Alia Shawkat, tuvalet kağıdı stokladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 9

Justin Theroux, New York'ta köpeği Kuma'yı gezdirirken görüntülendi.

Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 10
Eşi Justin Bieber'a Santa Monica'daki provasında eşlik eden Hailey Bieber, şıklığıyla beğeni topladı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 11
Model April Love Geary market alışverişi sonrası objektiflere takıldı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 12
Ünlü oyuncu Eva Longoria, 8 Mart'ta giydiği 'Feminist' yazılı kazağıyla görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 13
Lucy Hale,yürüyüş esnasında kahve içerken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 14
Bruna Lirio ve Gizele Oliveira birlikte spor salonun gitti.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 15
Mutlu ve bekar Ashley Benson, bir arkadaşının evine giderken kendisini görüntüleyen fotomuhabirlere gülümsedi.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 16
Melanie Griffith, Los Angeles'ta kuaföre giderken görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 17
Scout Willis, Brentwood'da arabasına benzin alırken yağmura yakalanınca elleriyle köpeğini korumaya çalıştı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 18
Oyuncu Lily-Rose Depp, Soho sokaklarında tlefon görüşmesi yaparken objektiflere yansıdı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 19
Moda tasarımcısı ve oyuncu Mary-Kate Olsen, New York'ta bir restoran çıkışında görüntülendi.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 20
Kendall Jenner, spor salonu çıkışında fit görünümüyle hayran bıraktı.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 21
Kaia Gerber, yoga dersi çıkışında...
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 22
Alexis Ren, sevimli köpeği Angel ile West Hollywood sokaklarında görüldü.
Hangi ünlü nerede görüldü (8-13 Mart 2021) - 23
Yolanda Hadid, Manhattan’da torununu gezdirirken objektiflere yansıdı.

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