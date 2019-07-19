Harbiye'de sahne sırası Kenan Doğulu'nundu (26 kişilik dev orkestrayla 40 şarkı)

1 Biletleri günler öncesinden tükenen konserde 5 bini aşkın seyirciye, özel olarak hazırlanan sahnesinde 26 kişilik dev orkestrasıyla unutamayacakları bir gece yaşatan Kenan Doğulu, konserde 40 şarkı seslendirdi.







2 Konuklarına müzik ziyafetinin yanı sıra sahne performansı ve orkestrasıyla müzikal bir şölen yaşatan Doğulu, gecenin startını "İlk Adımı Sen At ” şarkısı ile verdi. Doğulu İstanbulluları kurtlarını dökmeye davet edercesine “Çakkıdı, Doktor, Kız Sana Hayran, Şans Meleğim” gibi en sevilen en hareketli şarkılarını art arda söyledi. Doğulu hayranları gece boyunca tüm şarkılara eşlik ederek bir an olsun yerine oturmadı.







3 Konserin ikinci yarısında sürpriz müzisyenler sahnede Doğulu’ya eşlik etti. Vay Be şarkısında Hakan Güngör kanun solosuyla ve Yasemin Özler çellosuyla herkesi büyüledi.







4 Solodan sonra Kenan Doğulu, Mahmut Orhan’ı anons etti. Kenan Doğulu’nun Vay Be şarkısına yaptığı remixle elektronik müzik severlerin ve Doğulu hayranlarının sevgisini kazanan Mahmut Orhan, sahneye getirilen “DJ” masası ile adeta bir kulüp havası eşliğinde Harbiye’de izleyicileri coşturdu.







5 Her konserinde konuklarına sürprizler yaşatan Doğulu sahnesi, büyük ilgi gören ve çok sevilen 9 kişiden oluşan On’lar A Capella grubunu konuk etti. Kenan Doğulu veOn’lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve “Aşk Oyunu” şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı.







6 Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler Kenan Doğulu sahnesine konuk olarak uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza attılar.



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7 Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine 2 kez bis yaparak "Pamuk" ve “Kalp Kalbe Karşı” şarkılarını seslendirdi.

8 Konser öncesi kapıda kuyruklar oluşurken, Kenan Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Nilgün Belgün, Özgür Aras, Safa Sarı, Rojda Demirer, Didem Balçın, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Burak Aksak, Engin Hepileri, Beyza Şekerci, Meltem Cumbul, Zeynep Bastık ve Neslihan Yeldan da vardı.



İşte konserden yansıyan diğer kareler...

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