Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım

Ünlülerin de aralarında olduğu birçok kadına tecavüz ve cinsel tacizde suçlnanan Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia ederek mahkemeye sundu.

15.06.2020 - 11:16

Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım - 1
Taciz ve tecavüzle suçlanan Harvey Weinstein, cinsel enfeksiyon hastası olduğunu iddia ederek mahkemeye bildirimde bulundu.


Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım - 2
Yapımcının duruşmada jürilere fotoğraflarla gösterilen organının kangren olduğu öne sürüldü.


Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım - 3
Duruşmalarda yürüteç yardımıyla ayakta durabilen Hollywood yapımcısının, bugüne kadar aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu, 75'ten fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor.


Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım - 4
NE OLMUŞTU?

Weinstein'ın taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda #MeToo akımı başlamıştı.
Harvey Weinstein mahkemeye sundu: Enfeksiyon kaptım - 5
New York'ta Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada karar geçtiğimiz şubat ayında açıklanmış ve ünlü yapımcı 23 yıl hapse mahkum edildi.

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