Hastane çıkışında çocuklarından Angelina Jolie'ye sevgi gösterisi

22.08.2021 - 14:37
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, önceki gün California Burbank'taki bir hastaneye gitti. 46 yaşındaki Oscar'lı oyuncuyu altı saat kaldığı hastane çıkışında çocukları karşıladı.
Jolie'yi hastanede ziyaret eden çocukları, Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen ilk biyolojik çocuğu 15 yaşındaki Shiloh, 16 yaşındaki evlatlık kızı Zahara ve 13 yaşındaki ikizlerinden Vivienne oldu.
Çocukları Angelina Jolie'ye sımsıkı sarılarak, sevgi gösterisinde bulundu. Ünlü oyuncu da kızlarına aynı şekilde karşılık verdi.
Hastanede güvenlik görevlisi eşliğinde ayrılan Jolie'nin siyah pantolonunun üzerine bej rengi bir trençkot giydiği görüldü. Jolie, maskesini hiç çıkarmadı.
Hastaneye neden gittiği kesin olarak bilinmeyen Jolie'nin kontrol için gittiği düşünülüyor. Ünlü oyuncu, ailesindeki kanser vakaları nedeniyle kansere yakalanma olasılığını ortadan kaldırmak için sekiz yıl önce bıçak altına yatarak mastektomi ameliyatı olmuş ve iki memesini de aldırmıştı.
GERÇEĞİ MAKALEDE AÇIKLAMIŞTI
Jolie, annesi Marcheline Bertrand'ı 2007 yılında meme kanseri nedeniyle kaybetmişti. Teyzesi de aynı hastalığa yenilen Jolie, kendisinin de kansere yakalanma yatkınlığı olduğunu öğrenince 2013'te ameliyat olmuştu.Oyuncu, daha sonra da rahim ve yumurtalıklarını aldırmıştı. Geçirdiği operasyonları büyük bir gizlilik içinde gerçekleştiren Jolie, ardından bu gerçeği kaleme aldığı makalede açıklamıştı.
"DURUMU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN AMELİYAT OLDUM"
Doktorunun yüzde 87 meme kanseri, yüzde 50 ise yumurtalık kanserine yakalanma riski bulunduğunu söylemesi üzerine ameliyat olma kararı aldığını anlatan Jolie, "Bu durumu kontrol altına almak ve riski yapabildiğim kadar aza indirmek için ameliyat oldum" demişti.
10 yıl boyunca kanserle mücadele eden annesini 56 yaşında kaybeden Angelina Jolie’nin olaydan sonra ağır bir depresyon geçirdiği biliniyordu.
Ameliyatının en önemli sebebinin çocukları olduğunu belirten Jolie yazısında, "Çocuklarıma bu hastalığın beni onlardan ayırmayacağına dair söz vermem gerekiyordu, fakat gerçek olan benim de ‘hatalı’ gen olarak bilinen, meme ve yumurtalık kanserine neden olan BRCA1 genini taşıyor olmamdı" ifadelerini kullanmıştı.
Jolie, memelerinin alınması sayesinde kanser riskinin yüzde 87’den yüzde 5’e düştüğünü de açıklamıştı.