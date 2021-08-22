Hastane çıkışında çocuklarından Angelina Jolie'ye sevgi gösterisi

"ÇOCUKLARIMA SÖZ VERMEM GEREKİYORDU"

10 yıl boyunca kanserle mücadele eden annesini 56 yaşında kaybeden Angelina Jolie’nin olaydan sonra ağır bir depresyon geçirdiği biliniyordu.

Ameliyatının en önemli sebebinin çocukları olduğunu belirten Jolie yazısında, "Çocuklarıma bu hastalığın beni onlardan ayırmayacağına dair söz vermem gerekiyordu, fakat gerçek olan benim de ‘hatalı’ gen olarak bilinen, meme ve yumurtalık kanserine neden olan BRCA1 genini taşıyor olmamdı" ifadelerini kullanmıştı.