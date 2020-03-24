Hawaii Güzellik Kraliçesi de corona virüse yakalandı

KALİÇEDEN ÖNLEM PAKETİ

Kapela ayrıca, “İşçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmemiz gerekiyor. Acil olarak ücretli hastalık izni verilmeli, çocuk bakımı ve aile izni getirilmeli, işsizlik yardımları artırılmalı, etkilenen yerel işletmelere verilen krediler uzatılmalı. Tüm bunlar ekonomik açıdan savunmasız kişiler ve halk sağlığını korumak için hayati öneme sahip önlemler” açıklamasını yaptı.

Hawaii’de şimdiye kadar 56 corona virüs vakası açıklndı. ABD genelinde ise 33 bin 18 vaka tespit edilirken, 428 ölüm gerçekleşti.