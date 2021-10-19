Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım

Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım'ın ilk tanıtımı seyirci ile buluştu. Sosyal medyada da büyük ses getiren tanıtım, şimdiden merak uyandırdı.

Haberler 19.10.2021 - 13:53 | Son Güncelleme : 19.10.2021 - 14:02

Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 1
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım'ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı.
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 2
Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 3
Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor.
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 4
Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor.

Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 5
Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 6
Benim Hayatım'dan ilk tanıtım / Haber Detay- Tıkla Oku 
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 7
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 8
Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım - 9

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