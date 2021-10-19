Hayalleri için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesi: Benim Hayatım
Star’ın yeni dizisi Benim Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım'ın ilk tanıtımı seyirci ile buluştu. Sosyal medyada da büyük ses getiren tanıtım, şimdiden merak uyandırdı.
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Haberler 19.10.2021 - 13:53| Son Güncelleme : 19.10.2021 - 14:02
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım'ın merak uyandıran ilk tanıtımı yayınlandı.
Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor.
Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor.
Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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