Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı

Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleştiği öğrenildi.

05.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme : 05.04.2021 - 09:54

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 1
Bir dönemin sevilen dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Londra'ya yerleştiği ortaya çıktı.
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 2
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den yirmi öğrencisi var.
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 3
İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 4

ASLIHAN GÜRBÜZ İLE AŞK YAŞADI

Bir dönem meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan Kerem Kupacı'nın, bu ilişkisi iki buçuk yıl sürmüştü. Çift, 2014 yılında yollarını ayırmıştı.

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 5

KEREM KUPACI KİMDİR?

7 Şubat 1971 yılında İzmir'de doğan Kerem Kupacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. İlk kez Mahallenin Muhtarları dizisinde görünse de çıkışını Perran Kutman'ın başrol olduğu Hayat Bilgisi dizisindeki Pikaçu Kerem karakteri ile yaptı. Kupacı, daha sonra Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı, Baba Evi ve Ali Ayşe'yi Seviyor gibi dizilerde yar aldı. Son olarak TRT 1'de ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisinde oynadı.

Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 6
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 7
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 8
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 9
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 10
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı - 11

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