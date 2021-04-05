Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Türkiye'den ayrıldı

KEREM KUPACI KİMDİR?

7 Şubat 1971 yılında İzmir'de doğan Kerem Kupacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. İlk kez Mahallenin Muhtarları dizisinde görünse de çıkışını Perran Kutman'ın başrol olduğu Hayat Bilgisi dizisindeki Pikaçu Kerem karakteri ile yaptı. Kupacı, daha sonra Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı, Baba Evi ve Ali Ayşe'yi Seviyor gibi dizilerde yar aldı. Son olarak TRT 1'de ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisinde oynadı.