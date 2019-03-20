Hayata veda eden Ümit Yesin'in son paylaşımı

Hayatını kaybeden ve bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan usta oyuncu Ümit Yesin'in son paylaşımı sevenlerini duygulandırdı. 65 yaşında hayata veda eden Yesin'in yakın arkadaşı Ayşen Gruda'nın ölümünün ardından paylaştığı mesaj ve fotoğraf dikkat çekti.
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Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Ümit Yesin, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası bir aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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65 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından Instagram'da yayınladığı son fotoğraf ve yazdığı mesaj dikkat çekti.
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Ayşen Gruda ile birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'da yayınlayan usta oyuncunun, "Seninle birlikte nice yollar yaptık ama bu kez sonsuzluğa yalnız gidiyorsun. Yüreğim acıyor. Hoşça kal arkadaşım, hoşça kal Ayşenim" notu sevenlerini duygulandırdı.
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Yesin'in cenaze namazı bugün 11:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek olan törenin ardından öğlen namazına mütakip Şakir’in Camiinde (Altunizade) kılınacak.
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Cenaze namazından sonra Yesin, Ümraniye Ihlamurkuyu mezarlığına defnedilecek.