Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları

Kariyeri boyunca Sezen Aksu, Demet Akbağ, Tarkan gibi pek çok ünlü isim için kıyafet tasarlayan modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti. Korçan'ın ölümünün ardından Megastar Tarkan başta olmak üzere birçok ünlü başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberler 11.11.2021 - 15:21

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 1

Türkiye'nin ilk  moda tasarım ofisini 1993 yılında açan Bahar Korçan, 57 yaşında hayatını kaybetti. Korçan'a 2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulmuştu.

Bahar Korçan’ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.

Kariyeri boyunca 'dan Sezen Aksu'ya pek çok ünlü ismi giydiren Korçan'ın ardından ünlü isimler duygusal mesajlar paylaştı. 

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 2

Tarkan

"Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım. Çok üzgünüm."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 3

Fazıl Say

"Nur içinde uyusun. Bahar Korçan. Çok üzgünüm."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 4

Berna Laçin

"Ahhhhhhhh Bahar ahhhhhhhh… Bahar Korçan. Sen ne güzel bir kalp ne özel bir ruh taşıdın… Tek diyebildiğim şimdi aaaahhhhhhhhhhh…."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 5

Gamze Saraçoğlu

"Seni hep boyle hatırlayacağım."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 6

Buket Uzuner

"Tanıştığı her kadına hayat sevinci ve başarma ilhamı taşıyan Bahar Korçan veda etmiş. Ah Bahar Ah... Uğurlar olsun gözleriyle gülen güzel insan."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 7

Emre Karayel

"Allah gani gani rahmet eylesin… Çok üzüldüm."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 8

Ayşegül Aldinç

"Ah güzelim kadın dost Bahar Korçan da veda etmiş bu yalan dünyaya. Niye iyiler erken gider? Canım kızına, ailesine, dostlarına sabırlar diliyorum. Ruhu şâd olsun."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 9

Didem Uzel

"Ahh Bahar. Ne özel bi insandın."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 10

Sevim Emre

"Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun... Sabırlar diliyorum."

Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları - 11

Niran Ünsal

"Rabb’im rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İnşâALLAH. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum."

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