Hayatını kaybeden modacı Bahar Korçan'a ünlülerden veda mesajları

Haberler 11.11.2021 - 15:21
Türkiye'nin ilk moda tasarım ofisini 1993 yılında açan Bahar Korçan, 57 yaşında hayatını kaybetti. Korçan'a 2016 yılında yumurtalık kanseri teşhisi konulmuştu.
Bahar Korçan’ın cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını takiben aile mezarlığının bulunduğu Beykoz'daki Gazi Yunus Mezarlığına defnedilecek.
Kariyeri boyunca Tarkan'dan Sezen Aksu'ya pek çok ünlü ismi giydiren Korçan'ın ardından ünlü isimler duygusal mesajlar paylaştı.
Tarkan
"Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım. Çok üzgünüm."
Fazıl Say
"Nur içinde uyusun. Bahar Korçan. Çok üzgünüm."
Berna Laçin
"Ahhhhhhhh Bahar ahhhhhhhh… Bahar Korçan. Sen ne güzel bir kalp ne özel bir ruh taşıdın… Tek diyebildiğim şimdi aaaahhhhhhhhhhh…."
Gamze Saraçoğlu
"Seni hep boyle hatırlayacağım."
Buket Uzuner
"Tanıştığı her kadına hayat sevinci ve başarma ilhamı taşıyan Bahar Korçan veda etmiş. Ah Bahar Ah... Uğurlar olsun gözleriyle gülen güzel insan."
Emre Karayel
"Allah gani gani rahmet eylesin… Çok üzüldüm."
Ayşegül Aldinç
"Ah güzelim kadın dost Bahar Korçan da veda etmiş bu yalan dünyaya. Niye iyiler erken gider? Canım kızına, ailesine, dostlarına sabırlar diliyorum. Ruhu şâd olsun."
Didem Uzel
"Ahh Bahar. Ne özel bi insandın."
Sevim Emre
"Nurlarda uyusun, mekanı cennet olsun... Sabırlar diliyorum."
Niran Ünsal
"Rabb’im rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İnşâALLAH. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum."