Hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk erkek güzeli Karahan Çantay'ın kardeşi Ceyhan Betül Çantay konuştu

"CENAZE ORADA KALMAYACAK"

Modelin yeğeni Özlem Şen ise, "Normalde bile cenazenin başka ülkeye getirilmesi uzun sürüyor. Konsolosluklar ile şirketler anlaşma yapıyormuş. Zaten pandemi var. Biz de bir an önce ülkesine getirilmesi için çabalıyoruz. Ama kesinlikle burada defnedilecek. Orada kalmayacak" şeklinde konuştu.