Hayko Cepkin: Bin metreden atladı, bir metrede patladı başlığı attım

1 Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın da dahil olduğu proje, Hayko Cepkin ’i ilkokul öğrencileriyle buluşturdu. Eskimiş ve tadilat ihtiyacı olan okulların içi ve dış boyasının yenilendiği etkinlikte okul duvarları şarkıcı ve TOG gönüllüsü öğrencilerle renklendi.

2 Şakalaştığı miniklerle hatıra fotoğrafı da çektiren şarkıcı, çocuklarla hoş vakit geçirip okulun duvarlarını boyadı. Sosyal projelerde yer aldığı için mutlu hissettiğini anlatan Cepkin, “Bu tip sosyal projelerde bulunuyor olmak kendimizi dünyaya karşı faydalı hissettiriyor” dedi.

3 Yaramaz ve haşarı bir öğrenci olduğunu ancak liseden 2.5 senede mezun olduğunu dile getiren şarkıcı, “Benden sakin bir şey çıkması mümkün olmadı. Hiç kalmadım, hayatımda bir kere zayıf getirdim. Kredili sisteme denk gelmiş ve 2.5 senede okulu bitirmiştim. Çalışmadım ama pratik zekayla hallettim” şeklinde konuştu.

4 Cepkin, geçtiğimiz haftalarda Zeytinli’de paraşütle uçaktan atlayıp sahnenin yanına indiği anların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

5 "Sekiz senelik paraşütçüyüm. 657’nci atlayışımı festival alanına yaptım. Ben daha çok hedef atlayışlarını severim. Zor atlayıştı, kimse denemesin. Son 10 metre bizim için önemli, tüm kazalar orada olur. ‘Eğer başaramazsam ayağım takılırsa düşersem’ diye hep gazete başlıklarını düşündüm. ‘Bin metreden atladı, bir metrede patladı’ falan diye kendi başlığımı bile attım" ifadelerini kullandı.