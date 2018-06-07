Hayranlarının fotoğraflarını trolleyen ünlüler
ntv.com.tr
Tıpkı oyunculuk, şarkıcılık gibi sosyal medya diliyle ‘trollük’, yani mizahla sabote etme de bir yetenek işi. Ünlüler bu işi herkesten iyi yapıyor. İşte Beyonce’den Tom Hanks’e, Chris Pratt’ten Maisie Williams’a, hayranlarının fotoğraflarını trolleyen ünlüler...
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1Danny Devito, kendi fotoğrafının karton baskısıyla fotoğraf çekilen hayranına aynı şekilde karşılık veriyor.
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2Sandviç dükkanı Liam Neeson'a bedava sandviç vereceği çağrısı yapınca Neeson da dükkana çıkageliyor.
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3Beyonce, "Sen hangi ifadeyi yaparsan ben de aynısını yapacağım" diyor ve haytanıyla bu pozu veriyor.
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4Tom Hanks küçük hayranıyla aynı hisleri paylaşıyor sanki.
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5Ton Hanks yine sahnede. Alkollü hayranını, hiç haberi olmadan konu mankeni yapıyor.
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6Bir kişi Microsoft'ta olduğunu kanıtlamak istercesine tabelanın önünde fotoğraf çekilirken Bill gatesa çıkageliyor.
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7ABD Eski Başkanı Barack Obama, Babalar Günü etkinliğinde uykuya yenik düşen bir çocukla böyle poz veriyor.
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8Elijah Wood bir kadın hayranıyla böyle eğleniyor.
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9Elijah Wood, ilginç hayran fotoğrafları çektirmeyi seviyor.
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10Dwayne Johnson bir selfie'yi hiç çekinmeden sabote edebiliyor.
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11Cole Sprouse, fark ettirmeden kendisinin fotoğrafını çeke hayranlarını suçüstü yakalıyor.
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12Chris Pratt, Jennifer Lawrence'a asıldığı iddiaları karşısında sosyal medyada, onu arka plana atan mizahi paylaşımlar yaptı.
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13Michael Cera, bir kadının selfie'sinin içinden geçiyor.
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14Dwayne Johnson, çocuk hayranının başına imza atıyormuş gibi yapıyor.
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15Ken Jeong, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına böyle poz veriyor.
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16Jake Gyllenhaal, bir çiftin fotoğrafına girmekten çekinmiyor.
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17Game of Thrones'un Arya'sı Maisie Williams da bir fotoğrafa böyle davetsiz misafir oluyor.