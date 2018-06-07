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Hayranlarının fotoğraflarını trolleyen ünlüler

ntv.com.tr

Tıpkı oyunculuk, şarkıcılık gibi sosyal medya diliyle ‘trollük’, yani mizahla sabote etme de bir yetenek işi. Ünlüler bu işi herkesten iyi yapıyor. İşte Beyonce’den Tom Hanks’e, Chris Pratt’ten Maisie Williams’a, hayranlarının fotoğraflarını trolleyen ünlüler...

  • 1

    Danny Devito, kendi fotoğrafının karton baskısıyla fotoğraf çekilen hayranına aynı şekilde karşılık veriyor.
  • 2

    Sandviç dükkanı Liam Neeson'a bedava sandviç vereceği çağrısı yapınca Neeson da dükkana çıkageliyor.
  • 3

    Beyonce, "Sen hangi ifadeyi yaparsan ben de aynısını yapacağım" diyor ve haytanıyla bu pozu veriyor.
  • 4

    Tom Hanks küçük hayranıyla aynı hisleri paylaşıyor sanki.
  • 5

    Ton Hanks yine sahnede. Alkollü hayranını, hiç haberi olmadan konu mankeni yapıyor.
  • 6

    Bir kişi Microsoft'ta olduğunu kanıtlamak istercesine tabelanın önünde fotoğraf çekilirken Bill gatesa çıkageliyor.
  • 7

    ABD Eski Başkanı Barack Obama, Babalar Günü etkinliğinde uykuya yenik düşen bir çocukla böyle poz veriyor.
  • 8

    Elijah Wood bir kadın hayranıyla böyle eğleniyor.
  • 9

    Elijah Wood, ilginç hayran fotoğrafları çektirmeyi seviyor.
  • 10

    Dwayne Johnson bir selfie'yi hiç çekinmeden sabote edebiliyor.
  • 11

    Cole Sprouse, fark ettirmeden kendisinin fotoğrafını çeke hayranlarını suçüstü yakalıyor.
  • 12

    Chris Pratt, Jennifer Lawrence'a asıldığı iddiaları karşısında sosyal medyada, onu arka plana atan mizahi paylaşımlar yaptı.
  • 13

    Michael Cera, bir kadının selfie'sinin içinden geçiyor.
  • 14

    Dwayne Johnson, çocuk hayranının başına imza atıyormuş gibi yapıyor.
  • 15

    Ken Jeong, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarına böyle poz veriyor.
  • 16

    Jake Gyllenhaal, bir çiftin fotoğrafına girmekten çekinmiyor.
  • 17

    Game of Thrones'un Arya'sı Maisie Williams da bir fotoğrafa böyle davetsiz misafir oluyor.
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