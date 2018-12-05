Hazal Kaya'nın süper kahramanı

Bizim Hikaye'nin başrolünde Filiz karakterine hayat veren Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay için, “Annemin hastalık döneminde Ali süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için şükrediyorum" dedi.
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Bizim Hikaye dizisinin yıldızı Hazal Kaya, Marie Claire dergisine verdiği röportajda sevgilisi ve meslektaşı Ali Atay’la ilişkisi hakkında konuştu.
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28 yaşındaki oyuncu, “Annemin hastalık döneminde Ali süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için şükrediyorum” ifadelerini kullandı.
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Kaya “Hastalık döneminde Ali, annem ve ben çok zorlu bir süreç yaşadık ve atlattık" dedi.
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Kaya, 5 yıllık ilişkisini “İçine kapalı bir çiftiz. Kendi minik dünyamız var. Birbirimize iş konusunda çok güveniriz. Çok huzurlu ve birbirine güvenen bir çiftiz" diyerek tanımladı.
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Kaya, Ali Atay’ın iş konusundaki fikirlerine çok güvendiğini de dile getirerek, “Hem kendimle ilgili, hem işle ilgili en doğru eleştiriler ondan gelir hep" diye konuştu.