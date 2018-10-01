Hazal Kaya'ya sürpriz doğum günü kutlaması

Fatih Aksoy, Türk dizilerinde ana rollerde eşcinsellerin olmadığına dikkati çekerek, "Bunu dijital platformda yapabilirdik. Ana akım kanallarda izleyiciye itici geliyor, biz de bunu yapmıyoruz. Ben bu karakterlerin henüz evlerde izlenmek istendiğine inanmıyorum" dedi.

Özge Özpirinçci, yapımcı Fatih Aksoy'un toplumun henüz ekranda eşcinsel ana kahraman izlemek istemediğini belirtmesinin alkış alması üzerine, "Ekranda bir eşcinseli izlemek istemediğiniz söyleniyor ama komşunuzun perdesi biraz açık olsa ve orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz" diye konuştu.