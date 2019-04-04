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Hazar Ergüçlü yapımcı oluyor

Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'ın (Hakan: Muhafız) Zeynep Erman'ı oyuncu Hazar Ergüçlü, bağımsız sinemaya destek vermek için son filminde yönetmenliğini yapan Emre Erdoğru’nun yeni projesine yapımcı olacak.

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    Oyuncu Hazar Ergüçlü (27), SİYAD’da En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazandığı Kar filminin yönetmeni Emre Erdoğdu’nun yeni projesinin yapımcısı oldu.

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    Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector (Hakan: Muhafız) ile adını dünyaya duyuran Ergüçlü, "Türkiye’de bağımsız sinema destek bulmakta hep zorlandı ama şu an hiç bulamıyor o desteği. Ben de Emre birilerine boyun eğsin istemedim ve gücümüz yettiğince destek olmak istedim” diye konuştu. 

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    Emre Erdoğdu’ya parasal destek sağlayacak olan Ergüçlü, "Popüler kültürün içinde olmayı da seviyorum, bagˆımsız sinemanın da. İkisinin dinamigˆinden aldıgˆım haz başka” diye açıkladı.

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    Pek yakında The Mallorca Files isimli BBC dizisinde bir makyaj artisti rolünde izleyeceğimiz Hazar Ergüçlü, Mallorca Adası’ndaki rol arkadaşlarının kendisinin Nuri Bilge Ceylan ile çalışmış olduğunu öğrendiklerinde şaşırdıklarını da anlattı.
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    Hakan: Muhafız: 2. Sezon fragmanı (Tıkla izle)
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    Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı filmler ve diziler

    Hakan: Muhafiz
    Zeynep Erman

    2018 Her Şey Seninle Güzel
    Melisa

    2018 Ahlat Agaci
    Hatice

    2018 Dudullu Postasi
    Melis

    2018 Manyak

    2017-2018 Hayat Sırları
    Seher Kuzgun

    2017 Mahalle

    2017/II Kar
    Müzeyyen

    2016 Yüksek Sosyete
    Cansu

    2016 Dar Elbise

    2015 Analar ve Anneler
    Kader

    2013-2015 Medcezir
    Eylül Buluter

    2014 Balık

    2013 Benim Dünyam
    Ayla

    2011-2013 Kuzey Güney
    Simay Canas

    2012 Açlığaa Doymak
    Sena

    2010 Gölgeler ve Suretler
    Ruhsar

    2006 Rüya gibi

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