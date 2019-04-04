Hazar Ergüçlü yapımcı oluyor
Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'ın (Hakan: Muhafız) Zeynep Erman'ı oyuncu Hazar Ergüçlü, bağımsız sinemaya destek vermek için son filminde yönetmenliğini yapan Emre Erdoğru’nun yeni projesine yapımcı olacak.
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1Oyuncu Hazar Ergüçlü (27), SİYAD’da En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü kazandığı Kar filminin yönetmeni Emre Erdoğdu’nun yeni projesinin yapımcısı oldu.
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Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector (Hakan: Muhafız) ile adını dünyaya duyuran Ergüçlü, "Türkiye’de bağımsız sinema destek bulmakta hep zorlandı ama şu an hiç bulamıyor o desteği. Ben de Emre birilerine boyun eğsin istemedim ve gücümüz yettiğince destek olmak istedim” diye konuştu.
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3Emre Erdoğdu’ya parasal destek sağlayacak olan Ergüçlü, "Popüler kültürün içinde olmayı da seviyorum, bagˆımsız sinemanın da. İkisinin dinamigˆinden aldıgˆım haz başka” diye açıkladı.
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4Pek yakında The Mallorca Files isimli BBC dizisinde bir makyaj artisti rolünde izleyeceğimiz Hazar Ergüçlü, Mallorca Adası’ndaki rol arkadaşlarının kendisinin Nuri Bilge Ceylan ile çalışmış olduğunu öğrendiklerinde şaşırdıklarını da anlattı.
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Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı filmler ve diziler
Hakan: Muhafiz
Zeynep Erman
2018 Her Şey Seninle Güzel
Melisa
2018 Ahlat Agaci
Hatice
2018 Dudullu Postasi
Melis
2018 Manyak
2017-2018 Hayat Sırları
Seher Kuzgun
2017 Mahalle
2017/II Kar
Müzeyyen
2016 Yüksek Sosyete
Cansu
2016 Dar Elbise
2015 Analar ve Anneler
Kader
2013-2015 Medcezir
Eylül Buluter
2014 Balık
2013 Benim Dünyam
Ayla
2011-2013 Kuzey Güney
Simay Canas
2012 Açlığaa Doymak
Sena
2010 Gölgeler ve Suretler
Ruhsar
2006 Rüya gibi
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