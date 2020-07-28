Haziran ayının en popüler isimleri belirlendi

Bodrum’da vereceği konser için, İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı cip, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki aksın kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Yaşadığı talihsiz kazada ölümden dönen şarkıcı Alişan ay boyunca medyada 5 bin 242 haberde yer alırken, eşi Buse Varol ise 3 bin 81 haberde yer alarak Haziran ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinden oldu.