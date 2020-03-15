Heidi Klum ve eşi Tom Kaulitz de corona virüs testi yaptırdı

ntv.com.tr 15.03.2020 - 15:45 | Son Güncelleme : 15.03.2020 - 15:59
90’lı yılların ünlü modeli Heidi Klum, corona virüs testi yaptırdığını açıkladı. 46 yaşındaki Alman model, son günlerde kendini hasta hissedince yaptırdığı testin sonuçlarını bekliyor.
EVDE KARANTİNA KOŞULLARI
Klum, 2019 yılında evlendiği 30 yaşındaki müzisyen eşi Tom Kaulitz’in de turne dönüşü hastalanması sonrası test yaptırdığını duyurdu. Çift şimdi ayrı şekilde kendilerini evde karantinaya aldı.
Ünlü model, eşiyle camın iki tarafından birbirlerini öptüklerini gösteren videoyu paylaşarak, “Bütün hafta boyunca hastaydım ve ne yazık ki birkaç gün önce turneden dönen eşim de kendini hasta hissediyordu. Güvenlik tedbiri olarak corona virüs testlerimizin sonucunu alana kadar ayrı kalıyoruz. Virüsleri yaymak ve hem birbirimizi hem de başkalarını hasta etmek istemiyoruz. Doğru şeyleri yapmak ve bulaştırmamak ona sarılmak ve onu öpmek istememden daha önemli” mesajını yazdı.
"SEVDİĞİNİZ İNSANLARI KORUYUN"
Klum ayrıca, “Bunlar tuhaf zamanlar... Ama şu anda neyin önemli olduğunu unutmayın. Sevdiğiniz insanları korumalısınız. Dünyanın her yerinde insanların sosyal mesafeyi korumasına ihtiyacımız var. Bu hepimizi etkiliyor ve bizim sevdiklerimizi, komşularımızı ve toplulumumuzu korumamıza bağlı. Lütfen yetkilileri dinleyin ve mümkünse evde kalın, kendinizi fiziksel olarak diğer insanlardan uzak tutun. Özellikle de iyi hissetmiyorsanız...” dedi.
“Dünyanın her yerinde insanların birbirlerine güzel şeyler yaptıklarını görüyorum ve bu bana umut veriyor” diyen ünlü model, “Hepinize sevgilerimi, pozitif duygularımı ve şifa hislerimi gönderiyorum. Birlikte bunu atlatabiliriz ama tedbir almamız gerekiyor, böylece parlak ve sağlıklı geleceğimiz olabilir” ifadesini kullandı.