Heidi Klum'dan kızı için babasını dava

01.06.2021 - 08:19
Olayın ortaya çıkmasıyla babası Günther’e karşı hukuk savaşı başlatan Heidi Klum, kendisinden izinsiz yapılan işlemin iptalini ve kızı Leni’nin marka isminin kendisine verilmesini istedi. Ticari markalaşmanın kötü niyetle yapıldığı kanıtlanırsa Günther Klum’a 6 ay hapis ve 250 bin euroluk para cezası verilmesi söz konusu.
Günther Klum, Instagram’da kızının avukatlarının gönderdiği belgelerle birlikte “Beni bir de hapisle tehdit ediyorsun!” ifadesini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Öfkeli baba, hukuk savaşı sürerken torunu Leni’nin adını babaannesinden aldığını da hatırlatıp, “Leni Klum ticari markasının hakları bendedir” diyerek meydan okudu!