Heidi Klum'dan kızı için babasını dava

Süper manken Heidi Klum modelliğe yeni başlayan 17 yaşındaki kızı Leni’nin ticari isim hakkını kaptırdığı babası Günther Klum’a karşı hukuk mücadelesi veriyor.

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01.06.2021 - 08:19

Flavio Briatore’den (71) dünyaya getirdiği ve şimdi 17 yaşında olan kızı Günther Klum’a dava açtığı ortaya çıktı.



Ünlü Alman manken Heidi Klum ’un (47) İtalyan iş insanı’den (71) dünyaya getirdiği ve şimdi 17 yaşında olan kızı Leni , annesi gibi modelliği seçti. Heidi Klum’un kendi soyadını kullanan kızı Leni Klum’un ticari isim hakkını kaptırdığı babası’a dava açtığı ortaya çıktı.

İngiliz gazetesi The Mirror’a göre, Heidi Klum’un babası Günther Klum torunu Leni’nin ismini ticari marka olarak tescil ettirdi. Günther Klum ayrıca torunu Leni’nin takma adı olan Mausekatze’yi (fare kedisi) de ticari marka haline getirdi. Bu işlemleri kızı Heidi’ye haber vermeden, Avrupa Birliği Marka Tescil Kurumu’na (EUIPO) gizlice başvurarak yapan Günther Klum, Leni’nin adını artık kozmetik, müzik ve modada kullanabilecek.





Olayın ortaya çıkmasıyla babası Günther’e karşı hukuk savaşı başlatan Heidi Klum, kendisinden izinsiz yapılan işlemin iptalini ve kızı Leni’nin marka isminin kendisine verilmesini istedi. Ticari markalaşmanın kötü niyetle yapıldığı kanıtlanırsa Günther Klum’a 6 ay hapis ve 250 bin euroluk para cezası verilmesi söz konusu.

Günther Klum, Instagram’da kızının avukatlarının gönderdiği belgelerle birlikte “Beni bir de hapisle tehdit ediyorsun!” ifadesini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Öfkeli baba, hukuk savaşı sürerken torunu Leni’nin adını babaannesinden aldığını da hatırlatıp, “Leni Klum ticari markasının hakları bendedir” diyerek meydan okudu!

Heidi Klum’un 2019’da evlendiği, üçüncü eşi Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz (30) ile babası Günther Klum’un anlaşamadığı, mankenin bu nedenle 1992’den beri kariyerine yön veren babasıyla ticari bağlarını kopardığı belirtiliyor. Günther Klum’un kızının 2019’daki düğününe gitmemesi de iddiayı güçlendiriyor.

Almanya kayıtları da mankenin başlangıçta babası tarafından yönetilen şirketi Heidi Klum’u feshettiğini gösteriyor. Süper model, düğününden bir ay önce Berlin’de HK Germany adlı yeni firma kurdu ve halka açık belgelerde yeni şirkette babasının yeri olmadığı görüldü. Heidi Klum ardından babasının avukatlarıyla çalışmayı da bıraktı. Heidi Klum’un ikinci eşi olan şarkıcı Seal’dan da üç çocuğu var.