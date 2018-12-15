Hepsi'nin solisti Eren Bakıcı müziği bıraktı köy hayatı yaşıyor

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı, müziği bırakıp köy hayatı yaşamaya başladığını dile getirdi.
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Yıllar önce dağılan Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı, Nişantaşı'nda görüntülendi.
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Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra Bursa’da köy hayatı yaşamaya başladığını ve seramik işine merak sardığını söyledi.
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34 yaşındaki Bakıcı, “Artık sakin bir hayat yaşamaya karar verdim. Şarkı söylemek benim için bitti. Tek merakım seramiklerimi yapmak” dedi.
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İşte Bakıcı'nın köy hayatı ve seramik çalışmalarından yansıyan diğer kareler...
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