Her gece aynı yerde buluşuyorlar

''ONUNLA YAKIN BİR ARKADAŞLIK BAĞIMIZ OLUŞTU''

Tilki ile kurduğu arkadaşlığı anlatan hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran, “Bazen dinlenmek için geceleri bu parka geliyorum. Parka yine bir gün geldiğimde bir tilki fark ettim. Tilkinin karnının aç olduğunu düşünerek onun için gidip biraz kemik ve tavuk eti aldım" dedi.

Ertesi gün geldiğinde tilkiyi aynı yerde gören Taşkıran, "Onunla yakın bir arkadaşlık bağımız oluştu" diye konuştu.