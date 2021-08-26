Her gece aynı yerde buluşuyorlar

İHA 26.08.2021 - 12:56
Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti.
Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da ’Çilo’ koydu.
Tilki ile kurduğu arkadaşlığı anlatan hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran, “Bazen dinlenmek için geceleri bu parka geliyorum. Parka yine bir gün geldiğimde bir tilki fark ettim. Tilkinin karnının aç olduğunu düşünerek onun için gidip biraz kemik ve tavuk eti aldım" dedi.
Ertesi gün geldiğinde tilkiyi aynı yerde gören Taşkıran, "Onunla yakın bir arkadaşlık bağımız oluştu" diye konuştu.
İsmini seslendiğinde tilkinin hemen yanına geldiğini söyleyen Taşkıran, "Hayvanların da tıpkı insanlar gibi sevgi ve şefkate ihtiyaçları var. Onlara zarar vermezseniz, onlar da size zarar vermez. Herkesin hayvan dostu olmasını istiyorum” dedi.