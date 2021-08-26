Her gece aynı yerde buluşuyorlar

Şanlıurfa’da yaşayan hayvansever vatandaş, parka yanına gelen bir tilkiyi elleriyle besledi. Aylardır aynı saatlerde parka giden vatandaş ile tilki arasında bir dostluk başladı.

İHA 26.08.2021 - 12:56

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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde parka pikniğe giden hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran, gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti.
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TİLKİ ÇİLO'YU ELLERİYLE BESLİYOR

Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran, sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti.

Taşkıran, tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da ’Çilo’ koydu.

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''ONUNLA YAKIN BİR ARKADAŞLIK BAĞIMIZ OLUŞTU''

Tilki ile kurduğu arkadaşlığı anlatan hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran, “Bazen dinlenmek için geceleri bu parka geliyorum. Parka yine bir gün geldiğimde bir tilki fark ettim. Tilkinin karnının aç olduğunu düşünerek onun için gidip biraz kemik ve tavuk eti aldım" dedi.

Ertesi gün geldiğinde tilkiyi aynı yerde gören Taşkıran, "Onunla yakın bir arkadaşlık bağımız oluştu" diye konuştu.

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''ONLARIN DA SEVGİ VE ŞEFKATE İHTİYAÇLARI VAR''

İsmini seslendiğinde tilkinin hemen yanına geldiğini söyleyen Taşkıran, "Hayvanların da tıpkı insanlar gibi sevgi ve şefkate ihtiyaçları var. Onlara zarar vermezseniz, onlar da size zarar vermez. Herkesin hayvan dostu olmasını istiyorum” dedi.

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