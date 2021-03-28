ntv.com.tr 28.03.2021 - 11:37
Amerikalı ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bu, 33 yaşındaki şarkıcının eşi Matthew Koma ile ikinci çocuğu.
Suda doğum yapan Duff, eşi ve diğer iki çocuğuyla birlikte doğum sonrasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sanatçı, yeni doğan kız bebeğine Mae James Bair adını verdiğini açıkladı.
Kızını geçen çarşamba dünyaya getiren Duff, paylaştığın fotoğrafa, “Seni seviyoruz güzellik” notunu düştü.
Sanatçı, Instagram hikayelerinde bebeğinin farklı fotoğraflarını da paylaştı.
Duff’ın yeni bebek haberine Sophie Turner, Jessica Hall, Ashley Simpson, Taylor Hill gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırdı.
Duff’ın Matthew Koma’dan iki yaşında Banks ve eski eşi Mike Comrie’den sekiz yaşında Luca adında bir oğlu bulunuyor.