Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum sonrası ilk kareyi paylaşan Duff, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.

ntv.com.tr 28.03.2021 - 11:37

Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 1

Amerikalı ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bu, 33 yaşındaki şarkıcının eşi Matthew Koma ile ikinci çocuğu.

Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 2

Suda doğum yapan Duff, eşi ve diğer iki çocuğuyla birlikte doğum sonrasında çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sanatçı, yeni doğan kız bebeğine Mae James Bair adını verdiğini açıkladı.

Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 3

Kızını geçen çarşamba dünyaya getiren Duff, paylaştığın fotoğrafa, “Seni seviyoruz güzellik” notunu düştü.

Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 4

Sanatçı, Instagram hikayelerinde bebeğinin farklı fotoğraflarını da paylaştı.

Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 5

Duff’ın yeni bebek haberine Sophie Turner, Jessica Hall, Ashley Simpson, Taylor Hill gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırdı.  

Hilary Duff üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi - 6

Duff’ın Matthew Koma’dan iki yaşında Banks ve eski eşi Mike Comrie’den sekiz yaşında Luca adında bir oğlu bulunuyor.

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