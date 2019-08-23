Hint düğününde Türkiye rekoru

"Eğer biz kendimizi iyi ifade edersek, 20-30 düğün değil, 300, 500, hatta bin düğünü konuşur hale geleceğiz. Düğün pastasından çok küçük bir pay alıyoruz. 10 bine yakın düğün Hindistan dışında yapılıyor. Pasta çok büyük. Hint düğünlerinin cirosu çok büyük. Bütçeler çok yüksek. Bir düğünde yarım milyon dolardan 5 milyon, 70 milyon avro, hatta 100 milyon avroya kadar harcayan aileler var. Bunun üst limiti yok. Türkiye'nin turizm alt yapısı çok güçlü. Yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında olan Hint düğünlerinden daha büyük pay almak gerekiyor."



