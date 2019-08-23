Hint düğününde Türkiye rekoru
Anadolu Ajansı
Deniz, kum, güneş turisti dışında da turist çekmeye çalışan Türkiye, Hint düğünleri için iyi bir alternatif konumuna geldi. Türkiye’de son dönemde 20 Hint düğünü düzenlenirken, rekor rakama ulaşan düğünler için yapılan harcamanın ise 50 milyon doları bulduğu ifade ediliyor.
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1Bu yıl 20 Hint düğününe ev sahipliği yapan Türkiye kendi rekorunu kırdı. Binlerce kişinin katılımıyla günlerce süren düğünler sadece Antalya’da değil, Bodrum ve Kapadokya’da da yapılıyor.
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2Türkiye’de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını ifade eden Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, “Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Ülkemizde şu ana kadar bu yılı çıkarırsak toplam 20 düğün yapılmadı. Bu yıl rekor olması sevindirici bir durum” dedi.
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20 düğün için ise yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor.
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Bu tutarda uçak, otel, yer hizmetleri, eğlence, ses-ışık sistemleri ve ikramların da olduğu ifade ediliyor.
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Hintlilerin yurt dışında düğün için daha çok Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeleri tercih ettiğini anlatan Özpak, şunları kaydetti:
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"Eğer biz kendimizi iyi ifade edersek, 20-30 düğün değil, 300, 500, hatta bin düğünü konuşur hale geleceğiz. Düğün pastasından çok küçük bir pay alıyoruz. 10 bine yakın düğün Hindistan dışında yapılıyor. Pasta çok büyük. Hint düğünlerinin cirosu çok büyük. Bütçeler çok yüksek. Bir düğünde yarım milyon dolardan 5 milyon, 70 milyon avro, hatta 100 milyon avroya kadar harcayan aileler var. Bunun üst limiti yok. Türkiye'nin turizm alt yapısı çok güçlü. Yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında olan Hint düğünlerinden daha büyük pay almak gerekiyor."
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Özpak, Hindistan ve Türkiye'nin karşılıklı vize uyguladığına değinerek, "Bu tür düğün ya da farklı grup organizasyonlarında ülke seçimi konusunda genellikle vize birinci kriter oluyor. Hint düğünü yapan Tayland, Dubai gibi yerler vize uygulamıyor. Hatta üstüne kişi başına 20, 50 avro Hint düğünlerine teşvik verenler var. Hindistan'a da esneklik sağlandığında kısa zamanda çok fazla ve büyük düğünler yapılabilir" ifadelerini kullandı.
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8İşte renkli Hint düğünlerinden kareler
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