Hint şarkıcı Badshah, Taylor Swift’in Youtube rekorunu kırdı
Hint rap şarkıcısı Badshah, yeni şarkısı Paagal’a çektiği kliple YouTube’da en çok dinlenen şarkı rekorunu Taylor Swfit'in elinden aldı. Badshah’in Paagal şarkısı, 24 saatte 75 milyondan fazla dinlendi.
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Bollywood sinemasından sonra Bollywood rap müziği de dünyayı kasıp kavurdu. Son dönemde popülerleşen Hint rap’çi Badshah, en son şarkısı Paagal ile dünya rekoru kırdı.
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Badshah, son single'ı Me! ile YouTube'da 24 saatte 65,2 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kıran Taylor Swift’i geride bıraktı.
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Hint şarkıcı, Sony Music India YouTube kanalı tarafından yayınlanan son şarkısıyla sadece 24 saat içinde 75 milyondan fazla izlenme aldı.
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Badshah, şarkının internette yakaladığı başarısı hakkında, “24 saat içerisinde aldığımız görüntülenme sayısıyla büyük bir sevgi seline boğuldum ve resmen kendimden geçtim” dedi.
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Paagal şarkısının Hindistan sınırları dışında da başarılı olabilmesi ve evrensel müzik tarzına uyması için özel olarak yaptığını söyleyen Badshah, hayalini gerçekleştirmelerine yardım eden dinleyicilerine teşekkür etti.