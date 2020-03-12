Howie Mandel önlemi abarttı (Ünlülerden corona virüs paylaşımları)

ntv.com.tr
HOWIE MANDEL
Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), geçtiğimiz gün Corona virüs'e karşı aldığı önlem ile oldukça paniğe kapılmış gözüküyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken tamamen örtülmüş kıyafetler giydi. Komedyenin bu kıyafeti 'Çernobil'de olmak gibi' yorumlarına neden oldu.
BROOKLYN BECKHAM VE NICOLA PELTZ
İngiltere'de 21. yaşını kutlayan Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz (25) ile New York'a dönerken havalimanında maskeyle görüntülendi. Ancak çiftin taktığı maskenin stillerine uyum sağlaması dışında virüsle mücadeleye faydası yoktu.
DİRSEK TOKALAŞMASI
Oscarlı oyuncu Sandra Bullock (55) ise Los Angelas sokaklarında karşılaştığı arkadaşıyla dirsek tokalaşmasıyla selamlaştı.
NAOMI CAMPBELL
Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model Naomi Campbell, "Önce güvenlik" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.
ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."
SELENA GOMEZ
Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.
EVA LONGORIA
Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.
BELLA HADID
Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.
KATE HUDSON
Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.
SYLVESTER STALLONE
Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.