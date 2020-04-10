Naomi Campbell: Güvende olduğunuzdan emin olun (Ünlülerden corona virüs paylaşımları)

Corona virüs endişesi ünlüleri de etkisi altına aldı. Bella Hadid, Gwyneth Paltrow ve Selena Gomez gibi ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından, virüse karşı önlem uyarıları yaparak, maskeli, eldivenli, fotoğraflarını paylaştı. Son olarak Naomi Campbell daha önce çektiği bir videoyu paylaşarak "Güvende olduğunuzdan emin olun" mesajı verdi. İşte ünlülerden corona virüs paylaşımları...

ntv.com.tr

Ünlü model Naomi Campbell, daha önce  havaalanında koruyucu tıbbi giysi ile seyahat ederken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. Campbell paylaşımında “Karantinada 1 ay olduğuna inanamıyorum. Maskenizi giydiğinizden, ellerinizi yıkadığınızdan ve güvende olduğunuzdan emin olun. Bunu birlikte aşacağız” dedi. Campbell, eldivenli pek çok fotoğraf paylaşarak hijyen vurgusu yapıyor.

NAOMI CAMPBELL

Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model, corona virüs salgını başlamadan önce bile uçak seyahatlerinde maske takıyordu.

Campbell, sadece maske takmakla kalmadı, koruyucu kıyafet, eldiven ve gözlükle seyahate çıktı. Elbette tek önlem olan ünlü isim o değil...

HOWIE MANDEL

Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), geçtiğimiz gün Corona virüse karşı aldığı önlemle oldukça paniğe kapılmış görünüyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken vücudunu tamamen örten kıyafet giydi. Komedyenin bu kıyafeti "Çernobil'de olmak gibi" yorumlarına neden oldu.

Howie'nin gaz maskesi ve koruyucu kıyafetin içine takım elbise giymesi dikkat çekti.

BROOKLYN BECKHAM VE NICOLA PELTZ

İngiltere'de 21. yaşını kutlayan Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz (25) ile New York'a dönerken havalimanında maskeyle görüntülendi. Ancak çiftin taktığı maskenin stillerine uyum sağlaması dışında virüsle mücadeleye faydası yoktu.

DİRSEK TOKALAŞMASI

Oscar'lı oyuncu Sandra Bullock (55) ise Los Angeles sokaklarında karşılaştığı arkadaşıyla dirsek tokalaşmasıyla selamlaştı.

GWYNETH PALTROW

ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."

SELENA GOMEZ

Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.

EVA LONGORIA

Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti. 

BELLA HADID

Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

KATE HUDSON

Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.

SYLVESTER STALLONE

Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.

JOAN COLLINS

Ünlü oyuncu maskeli fotoğrafına, "Los Angeles Havaalanı'nda maske takan tek kişiyim. Ahmak gibi hissediyorum. Neyse, en azından soğuk algınlığına yakalanmam" yorumunu yazdı.

STEVE HARVEY

Ünlü komedyen ve sunucu Steve Harvey, eşi Marjorie Harvey ile uçak seyahatinde önlem aldı.

SUMMER WALKER

Şarkıcı Summer Walker, kendini baştan aşağıya corona'ya karşı korudu.

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