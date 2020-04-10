Naomi Campbell: Güvende olduğunuzdan emin olun (Ünlülerden corona virüs paylaşımları)

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NAOMI CAMPBELL
Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model, corona virüs salgını başlamadan önce bile uçak seyahatlerinde maske takıyordu.
HOWIE MANDEL
Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), geçtiğimiz gün Corona virüse karşı aldığı önlemle oldukça paniğe kapılmış görünüyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken vücudunu tamamen örten kıyafet giydi. Komedyenin bu kıyafeti "Çernobil'de olmak gibi" yorumlarına neden oldu.
BROOKLYN BECKHAM VE NICOLA PELTZ
İngiltere'de 21. yaşını kutlayan Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz (25) ile New York'a dönerken havalimanında maskeyle görüntülendi. Ancak çiftin taktığı maskenin stillerine uyum sağlaması dışında virüsle mücadeleye faydası yoktu.
DİRSEK TOKALAŞMASI
Oscar'lı oyuncu Sandra Bullock (55) ise Los Angeles sokaklarında karşılaştığı arkadaşıyla dirsek tokalaşmasıyla selamlaştı.
ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."
SELENA GOMEZ
Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.
EVA LONGORIA
Tatil için İtalya'da bulunan Eva Longoria, sosyal medya paylaşımında kendisini arayanlara ve mesaj gönderenlere teşekkür etti.
BELLA HADID
Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.
KATE HUDSON
Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.
SYLVESTER STALLONE
Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.
JOAN COLLINS
Ünlü oyuncu maskeli fotoğrafına, "Los Angeles Havaalanı'nda maske takan tek kişiyim. Ahmak gibi hissediyorum. Neyse, en azından soğuk algınlığına yakalanmam" yorumunu yazdı.
STEVE HARVEY
Ünlü komedyen ve sunucu Steve Harvey, eşi Marjorie Harvey ile uçak seyahatinde önlem aldı.
SUMMER WALKER
Şarkıcı Summer Walker, kendini baştan aşağıya corona'ya karşı korudu.