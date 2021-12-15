Hull City taraftarından Acun Ilıcalı'ya mesaj

Öte yandan Ilıcalı, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, kulübü neden satın aldığını ve hedeflerini anlattı. Ilıcalı, "3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı" dedi.





