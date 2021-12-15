Hull City taraftarından Acun Ilıcalı'ya mesaj

Haberler 15.12.2021 - 10:09 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 10:14
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giderek kulübü ziyaret eden Acun Ilıcalı, işlemlerin olumlu yönde gittiğini duyurdu. Ilıcalı’nın Hull City’ye ilgisi şehirde büyük bir heyecana neden oldu.
Bir röportajında "İngiltere’den takım almak en büyük hayalimdi" diyen Ilıcalı’ya Hull City taraftarı pankartla cevap verdi.
Bristol City maçı öncesi tribünde "Acun’un bir hayali vardı, güzel günler bizi çağırıyor" pankartı açan taraftarlar Ilıcalı'ya destek verdi.
Öte yandan Ilıcalı, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, kulübü neden satın aldığını ve hedeflerini anlattı. Ilıcalı, "3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı" dedi.
"İngiltere'deki tüm kulüplere tek tek baktığımda, bir şey beni Hull City'e çekti" diyen Ilıcalı, "Finansal olarak diğer kulüplere baktığımda, Hull City'nin gerçekten ileride bir kulüp olduğunu gördüm" diye konuştu.