Hülya Şen: Mahallemde maskot oldum (Rolü için saçlarından vazgeçti)

Ekibin nasıl?



“Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz, Yüksel (Aksu) zaten benim 35 yıllık arkadaşım, üniversiteyi beraber okuduk. İlk defa bir projede birlikte çalışıyoruz. Ben iyi enerjilerin bizleri bir yerlere götürdüğüne inanıyorum. Naciye kadınlığına düşkün bir karakter bu sebeple aslında saçını kesiyorlar, ben de kadınlıktan yola çıkıp burada bu kadın nasıl yaşayabilir bu kadın ne yapar onu düşünerek hazırlandım.”