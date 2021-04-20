Ian McKellen: Corona virüs deneyimli oyuncuların zamanını çalıyor

‘Yüzüklerin Efendisi’ filmindeki Gandalf karakteriyle hafızalara kazınan Ian McKellen, yaşça deneyimli oyuncuların pandemiden olumsuz yönde etkilendiklerini vurgulayarak "Son birkaç yılda bu kabiliyetin bizden çalınması çok kötü" diye konuştu.

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20.04.2021 - 09:43

Oscar ödüllü oyuncu Ian McKellen, corona virüs salgınıyla beraber risk altında olan yaşça deneyimli oyuncuların pandemiden olumsuz yönde etkilendiklerini ifade etti.







81 yaşındaki oyuncu hatta oyunculuk yıllarının sonlarına gelenlerin bu yeteneklerinin çalındığını belirtti.







McKellen şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl çok zor oldu. Sanırım aynısını Maggie Smith veya Judi Dench’ten de duyacaksınız; çalışmama düşüncesi korkunç"







"Hayatımızın sonuna geldiğimiz için, son birkaç yılda bu kabiliyetin bizden çalınması çok kötü"







Usta oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında aşı olmuş ve aşı olabildiği için kendini şanslı hissettiğini ifade etmişti.

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