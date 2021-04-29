İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

29.04.2021 - 10:23

İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM TANITIMI

İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 2
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 3
İşte yeni bölümden diğer kareler...
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 4
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 5
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 6
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 7
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 8
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 9
İbo Show 24. bölüm fotoğrafları: Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk oluyor - 10

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