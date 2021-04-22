İbo Show'da sıra gecesi sürprizi

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi’ni konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

22.04.2021 - 16:06

İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. 

İBO SHOW 21. YENİ BÖLÜM TANITIMI

İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 2
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 3
İşte yeni bölümden kareler...
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 4
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 5
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 6
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 7
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 8
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 9
İbo Show'da sıra gecesi sürprizi - 10

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