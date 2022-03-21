İbo Show'un yeni bölüm fotoğrafları

CEYLAN'DAN BERGEN YORUMU

Son çıkış şarkısı Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" parçası olan Ceylan, yıllar önce Bergen ile aynı sahneyi paylaşmıştı. Birçok sanatçı tarafından yorumlanan şarkı için "En güzel kim söylüyor" tartışmalarına Ceylan ne diyecek?