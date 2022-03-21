İbo Show'un yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 21.03.2022 - 15:41
Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı ‘İbo Show’, yeni bölümleriyle artık çarşamba günleri ekrana gelecek. Yayınlandığı günden beri müziğin ve eğlencenin tek adresi olan ‘İbo Show’’un bu haftaki konukları arasında Ceylan, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Uğur Karakuş ve Yağız yer alıyor. ‘İbo Show’, 23 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Star’da.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show; Ceylan, Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Uğur Karakuş ve Yağız ile unutulmaz bir geceye imza atacak. Aynı zamanda keyifli sohbetiyle Şafak Sezer’de geceye renk katacak. İbo Show, türkülerle halaylarla coşturacak, sevilen şarkılarla kulakların pasını silecek, renkli sohbetleriyle keyifli anlar yaşatacak.
"Halayın kitabını yazdım" diyen sevilen sanatçı, kendi fotoğrafını bastırdığı halay mendiliyle programa konuk olarak keyifli anlar yaşatacak. Mahmut Tuncer, söylediği türküler ve davul şovlarıyla unutulmaz bir geceye imza atacak. Mahmut Tuncer ve uzun zamandır dargın olduğu türkücü Yağız, İbo Show'da bir araya gelecek.
Dillerden düşmeyen şarkıları ve sempatik sohbetiyle Latif Doğan’da İbo Show’un konukları arasında yer alacak. Latif Doğan, yıllar önce İbrahim Tatlıses için yazdığı şiirini ilk kez İbo Show'da okuyarak duygu dolu anlar yaşatacak.
Son çıkış şarkısı Bergen'in "Sen Affetsen Ben Affetmem" parçası olan Ceylan, yıllar önce Bergen ile aynı sahneyi paylaşmıştı. Birçok sanatçı tarafından yorumlanan şarkı için "En güzel kim söylüyor" tartışmalarına Ceylan ne diyecek?
Ceylan'ın "Gönlüme" şarkısına vokal yaptıktan sonra katıldığı İbo Show'da Tatlıses'in dikkatini çeken Uğur Karakuş, onun için şöhretin kapılarını açan programa yıllar sonra yeniden gelecek. Canlı performansıyla kulakların pasını silecek.