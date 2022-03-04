İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci

Haberler 04.03.2022 - 17:19
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; arabesk ’in kraliçesi Kibariye, Fantezi müziğinin sevilen sesi Ömer Danış, arabesk müziğinin “Baba” isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Dilber Ay’ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay’ın gençliğini canlandıran genç şarkıcı Zeliha Kendirci, Müslüm filmindeki başarısıyla dikkat çeken Şahin Kendirci’yi konuk edecek.
Aynı zamanda programa renk katan esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem’de geceye renk katan isimler arasında.
Program konukları arasında yer alan arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, en sevilen şarkılarını İbo Show’da söyleyecek. Kibariye ile yaptığı “Kadehi şişeyi kırarım” düeti İbo Show’un unutulmaz düetleri arasına girecek. Aynı zamanda Şafak Sezer ve Cengiz Kurtoğlu arasında geçen dialog, herkesi kahkahaya boğacak.
KİBARİYE, YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA ÇOK KONUŞULACAK
Güçlü sesiyle kulakların pasını silecek olan Kibariye, yaptığı açıklamalarla da çok konuşulacak. Corona virüsü ağır geçiren şarkıcı, “Ölümden döndüm” dediği o günleri İbo Show’da anlatacak. Kibariye, İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini sürpriz bir şekilde söyleyecek.
“Köyümün yağmurları” şarkısıyla hafızalar kazınan Ömer Danış, “Şerefsiz” albümünün hikayesini İbo Show’da anlatacak. Aynı zamanda özlenen şarkılarını da bu programda söyleyecek olan Ömer Danış, keyif dolu anlar yaşatacak.
KENDİRCİ KARDEŞLER İBO SHOW’A DAMGA VURACAK
Müslüm filmindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Şahin Kendirci ve Dilber Ay’ın gençliğini oynayan Zeliha Kendirci İbo Show’a konuk oluyor. İbrahim Tatlıses’in karşısında canlı performanslarını sergileyecek kardeşler izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak.
İBRAHİM TATLISES’İN UNUTAMADIĞI MÜSLÜM GÜRSES ANISI
“Onun hayatında ben de vardım. ‘Müslüm Baba’ hastasıydım…” diyen Tatlıses, Tarsus’ta aynı mekanda sahne aldığı Müslüm Gürses ile anısını İbo Show’da anlatacak.
22 YILLIK EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ DİLBER AY’I ANLATACAK
Dilber Ay ile nasıl tanıştı? Sevilen sanatçı evde nasıl biriydi? Dilber Ay’ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, merak edilenleri İbo Show’da anlatıyor.