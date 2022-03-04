İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci

KİBARİYE, YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA ÇOK KONUŞULACAK



Güçlü sesiyle kulakların pasını silecek olan Kibariye, yaptığı açıklamalarla da çok konuşulacak. Corona virüsü ağır geçiren şarkıcı, “Ölümden döndüm” dediği o günleri İbo Show’da anlatacak. Kibariye, İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini sürpriz bir şekilde söyleyecek.