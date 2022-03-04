İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci

Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı ‘İbo Show’, yeni bölümüyle pazar günleri ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri müziğin ve eğlencenin tek adresi olan ‘İbo Show’’un bu haftaki konukları arasında; Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci, Şahin Kendirci yer alıyor. Aynı zamanda, esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem’de programa renk katacak. ‘İbo Show’, 6 Mart Pazar günü saat 20.00’de Star’da…

Haberler 04.03.2022 - 17:19

İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 2

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘’; arabesk ’in kraliçesi Kibariye, Fantezi müziğinin sevilen sesi Ömer Danış, arabesk müziğinin “Baba” isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, Dilber Ay’ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay’ın gençliğini canlandıran genç şarkıcı Zeliha Kendirci, Müslüm filmindeki başarısıyla dikkat çeken Şahin Kendirci’yi konuk edecek.

İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 3

Aynı zamanda programa renk katan esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem’de geceye renk katan isimler arasında.


İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 4

Program konukları arasında yer alan arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, en sevilen şarkılarını İbo Show’da söyleyecek. Kibariye ile yaptığı “Kadehi şişeyi kırarım” düeti İbo Show’un unutulmaz düetleri arasına girecek. Aynı zamanda Şafak Sezer ve Cengiz Kurtoğlu arasında geçen dialog, herkesi kahkahaya boğacak.


İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 5

KİBARİYE, YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA ÇOK KONUŞULACAK

Güçlü sesiyle kulakların pasını silecek olan Kibariye, yaptığı açıklamalarla da çok konuşulacak. Corona virüsü ağır geçiren şarkıcı, “Ölümden döndüm” dediği o günleri İbo Show’da anlatacak. Kibariye, İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini sürpriz bir şekilde söyleyecek.

İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 6

“Köyümün yağmurları” şarkısıyla hafızalar kazınan Ömer Danış, “Şerefsiz” albümünün hikayesini İbo Show’da anlatacak. Aynı zamanda özlenen şarkılarını da bu programda söyleyecek olan Ömer Danış, keyif dolu anlar yaşatacak.


İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 7

KENDİRCİ KARDEŞLER İBO SHOW’A DAMGA VURACAK

Müslüm filmindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek Şahin Kendirci ve Dilber Ay’ın gençliğini oynayan Zeliha Kendirci İbo Show’a konuk oluyor. İbrahim Tatlıses’in karşısında canlı performanslarını sergileyecek kardeşler izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak.


İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 8

İBRAHİM TATLISES’İN UNUTAMADIĞI MÜSLÜM GÜRSES ANISI

“Onun hayatında ben de vardım. ‘Müslüm Baba’ hastasıydım…” diyen Tatlıses, Tarsus’ta aynı mekanda sahne aldığı Müslüm Gürses ile anısını İbo Show’da anlatacak.


İbo Show'un yeni bölüm konukları: Kibariye, Ömer Danış, Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Karakaş, Zeliha Kendirci ile Şahin Kendirci - 9

22 YILLIK EŞİ İBRAHİM KARAKAŞ DİLBER AY’I ANLATACAK

Dilber Ay ile nasıl tanıştı? Sevilen sanatçı evde nasıl biriydi? Dilber Ay’ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, merak edilenleri İbo Show’da anlatıyor.

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