İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses'ten şikayetçi oldu mu?

İbrahim Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi olduğu iddia edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde önceki gün ifade veren Tatlıses'in ardından oğlu Ahmet Tatlıses de emniyetten çıkarken görüntülendi. İşte ikilinin karşılıklı açıklamaları ve olayın tüm ayrıntıları...

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20.06.2020 - 12:51

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikayetçi oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde önceki gün ifade veren ünlü sanatçı, kendisine ait 20 dairenin satışından dolayı oğluyla anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle tehdit edildiğini söyledi.







Tatlıses ifadesinde şunları söyledi: “Benim Bitez’de Tatlıses Konakları’nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş. Benim Tatlıses Konakları’na gelmeme de engel olarak 18 Haziran’da ‘O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum’ şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı."







"Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir. Hatta benim bulduğum müşterileri kendisinin bulduğu müşterilere telefonla aratmış, ‘Siz buraya boşuna heveslenmeyin, burayı biz satın alacağız, geri adım da atmıyoruz’ şeklinde konuşmalar olmuş. Mülklerimle ilgili kararlarıma engel olmaya çalışan ve beni gıyabımda tehdit ederek bulduğum müşterilerimi de tehdit eden Ahmet Salim Tatlıses’ten şikayetçiyim. Ateşli silahı olup olmadığını görmedim, ancak olabilir diye düşünüyorum.”











İbrahim Tatlıses’in ardından karakolda ifade veren ve ardından objektiflere takılan Ahmet Tatlıses ise İHA'nın aktardığı bilgilere göre; "Emniyette neden ifade verdiniz?" sorusu üzerine Ahmet Tatlıses , “Olur böyle şeyler. Bodrum’da tatildeyiz” dedi. Tatlıses, arsa anlaşmazlığı sorusuna ise, “Vardı öyle bir şeyler. Ama sulh oluyor" şeklinde cevap verdi.

Tatlıses, olay günü sosyal medya hesabından,“İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çokta seviyorum be arkadaş, neden” açıklamasını yapmıştı.







İddiaların ardından İbrahim Tatlıses, dün sosyal medyadan oğlu Ahmet Tatlıses ile olan fotoğrafını paylaşarak, köstebeğin oğlu olmadığını açıkladı. İbrahim Tatlıses açıklamasında, “Dün Twitter’dan paylaştığım bir yazımın bugün çok yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu üzülerek gördüm. Benim bahsettiğim konu çok başkayken, olayın oğlum Ahmet Tatlıses’e bağlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Olaylar zamanlama açısından tamamen bir tesadüften ibarettir. Oğlum Ahmet hiçbir zaman köstebek olmamıştır, olamaz da! Ahmet’im benim ilk göz ağrım ve kıymetlimdir. Oğlum da, ben de her zaman birbirimizin yanında 'dağ' gibi durmuşuzdur, ölene kadar durmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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